George Bush a murit!

George H.W. Bush, cel de al 41-lea preşedinte al Statelor Unite, a murit sâmbătă la vârsta de 94 de ani, relatează site-ul cotidianului The Washington Post.

George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 43-lea vicepreședinte (1981 - 1989) și cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii (1989 - 1993). Membru al Partidului Republican, înainte de a fi președinte, a servit ca congressman al House of Representatives din Texas (1967 - 1971), ambasador al SUA la Organizația Națiunilor Unite (1971 - 1973), președinte al Comitetului Național Republican⁠(d) (1973 - 1974), șef al Biroului de legătură al SUA în Republica Populară Chineză (1974 - 1976), director al Central Intelligence Agency (1976 - 1977), Președinte al First International Bank din Houston (1977 - 1980) și, ca cel de-al 43-lea vicepreședinte, sub președinția lui Ronald Reagan (1981 - 1989).

Din anul 2000, el a fost numit "George H. W. Bush", "Bush 41", "Bush the Elder", sau "George Bush Senior" pentru a fi diferențiat de fiul său cel mai mare, George W. Bush, care a devenit cel de-al 43-lea preşedinte SUA. Înainte ca fiul său să devină președinte, acesta era numit simplu George Bush sau Președintele Bush.