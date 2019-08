Gabriela Firea, dură cu Avocatul Poporului: ”Nu-i mai rămâne decât să se ocupe de cocalari!”

Gabriela Firea

Primarul general Gabriela Firea a reacționat după ce Avocatul Poporului a spus că ridicarea mașinilor, în București, nu se poate face de Poliția Locală.

Gabriela Firea a reacționat după ce Avocatul Poporului a solicitat prefectului municipiului București să atace în contencios hotărârea Consiliului General al Municipiului București prin care s-a decis ridicarea mașinilor din oraș, pe motiv că această acțiune nu poate fi dispusă de polițiștii locali, ci de către cei de la Rutieră.

Primarul general este ironică și spune că Avocatul Poporului a rezolvat celelalte priorități și nu-i mai rămâne decât să se ocupe de cocalari!

”Institutia avocatul poporului tinde sa devina avocatul nesimtirii!

Ne sicaneaza si cearta ca ii deranjam pe prost-crescutii care blocheaza cu masinile : spitale, scoli, locuri rezervate persoanelor cu dizabilitati, institutii, linii de tramvai, statii de autobuz, chiar proprietati private, sub pretextul ca “am coborat sa-mi iau tigari”.. si

se mai intorc dupa vreo doua ore!

S-a rezolvat cazul Caracal, s-au epuizat toaletele in curte ale scolilor din mediul rural, in toate spitalele din tara e ca in America! Totul este perfect! Avocatului poporului nu-i mai ramane decat sa se ocupe de cocalari!





Iar pe fond : mai cititi legile daca nu le stiti pe de rost”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.