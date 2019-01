Eugen Nicolicea, agresat în plină stradă de un bărbat. "Ești prost!", a replicat deputatul

Deputatul Eugen Nicolicea a fost scuipat si injurat, vineri, la Drobeta Turnu Severin, de un portestatar care l-a acuzat ca - din pozitia sa de parlamentar - da legi pentru a-i elibera din inchisori pe talhari si pe violatori.

Protestatarul, pe nume Ion Olteanu, s-a apropiat de deputatul Nicolicea in momentul in care acesta iesea dintr-o cladire si l-a scuipat.



"Asta pentru ca ai dat drumul la toti talharii si violatorii. Pentru ca ai modificat codurile penale", a spus Ion Stelian.







"Esti un prost", a fost reactia lui Nicolicea.



Dialogul dintre cei doi a continuat pe un ton tensionat, in vreme ce amandoi mergeau pe strada. Iata ce si-au spus cei doi:



Protestatar: Eu sunt prost?



Nicolicea: Da. Esti un prost. Dispari.

Protestatar: Nu vreau, pentru ca eu te platesc. Mai, escrocule. Eu te platesc!

Nicolicea: Cu cat? Vezi ca esti prost?

Protestatar: Sunt prost? Tu esti destept? De aia ai modificat toate legile, toate Codurile Penale? (...) Bai bolsevic, ciuma rosie ce esti. Esti toxic pentru democratie. Pe cine reprezinti in parlament?

Nicolicea: Nu pe tine.

Protestatar: Pe condamnatul Dragnea? Pe cine?



Asa cum se vede si in imagini, in timpul schimbului de replici, protestatarul l-a mai scuipat o data pe Nicolicea.



Ulterior, insa, deputatul a declarat, la un post TV, nu va depune plangere impotriva lui Ion Olteanu, scrie ziare.com. Motivul, sustine Nicolicea: respectivul ar fi scuipat in sus, nu in directia sa. Oricum protestatarul ar fi "nebunul orasului", a mai spus Nicolicea.