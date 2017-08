Episcopul de Huşi a demisionat: "A scutit BOR de o complicație și mai mare"

Episcopul de Huşi a demisionat. Decizia a fi fost luată ca urmare a scandalului sexual în care a fost implicată faţa bisericească.

Episcopul Hușilor, Corneliu Bârlădeanul, s-a retras din această demnitate, a anunțat, vineri, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.



"A făcut solicitarea aceasta și i-a fost acceptată", a declarat, pentru AGERPRES, Vasile Bănescu.

Anterior, jurnalistul Realitatea TV Rareş Bogdan făcuse anunţul legat de demisia episcopului Huşilor într-o postare pe pagina personală de Facebook.

"ULTIMA Ora: Acum in Sinodul BOR. Episcopul de Huși a demisionat. A scutit BOR de o complicație și mai mare. Pata pe obrazul bisericii oricum rămâne si cineva a avut grija sa porneasca de la Răsărit ventilatorul la maxim. Încă exista frustrări majore după Sinodul ecumenic din Creta când BOR a preluat prin Nifon, episcopul de Târgoviște "externele" la nivelul ortodoxiei. (Mai multe duminica seara la 21.00). Era extrem de complicata excomunicarea, caterisirea și practic trebuia ca in Sinodul de astăzi sa se voteze un regulament și abia in următorul sa se voteze excomunicarea din cadrul BOR", a scris jurnalistul Rareş Bogdan, pe Facebook.