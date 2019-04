Dragnea a anunțat ce lideri PSD îi vor fi nași la căsătoria cu Irina Tănase

Dragnea și Irina Tănase, la Verona, orașul lui Romeo și Julieta

Liviu Dragnea a fost însoțit de logodnica sa Irina Tănase la mitingul de vineri de la Craiova. Dragnea a făcut o baie de mulțime în Bănie, dar a fost păzit de bodyguarzi.

Liviu Dragnea a anunțat că a ținut să facă mitingul la Craiova de dragul Olguței Vasilescu și lui Claudiu Manda, pe care îi "iubește", și i-a invitat pe cei doi să-i nășească la căsătoria cu Irina Tănase:

"Am ținut să fie mitingul în Craiova datorită Olguței, stadionul l-am facut eu cu Olguța, pentru a mă vedea cu cei din Dolj, cel mai mult e că am încredere în Claudiu, e un tânăr care a investit, cred că la Bruxelles o să fie cel mai bun, un om care e patriot, are un merit, a convins-o pe Olguța să se mărite cu el, îi iubesc pe amândoi, să nu se supere Irina, dar dacă mă vor lăsa ăştia în pace şi o să fie ce o să fie, aici în fața oltenilor îi rog să ne fie nași", a a spus Liviu Dragnea la finalul mitingului de la Craiova.

Claudiu Manda a răspuns imediat invitației. „Îi spunem dlui președinte: grăbiți-vă (cu nunta – n.r.) că suntem de acord", a spus senatorul PSD.

Dragnea și iubita sa Irina Tănase, cu 30 de ani mai tânără decât șeful PSD, au participat recent la petrecerea de nuntă a lui Manda și Olguţa Vasilescu, eveniment fastuos cu 500 de invitați.

Căsătoria a fost sărbătorită la Ișalnița, într-o sală de evenimente de lângă Craiova, oraşul natal al celor doi şi locul unde şi-au început cariera politică.

Lui Liviu Dragnea i-au trecut ca prin farmec durerile de spate. Oaspete de seamă la nunta lui Claudiu Manda cu Lia Olguţa Vasilescu, Liviu Dragnea a invitat-o la dans pe mai tânăra sa iubită, Irina Tănase.

În urmă cu mai puţin de două săptămâni înaintea nunții de la Ișalnița, durerea de spate l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să meargă la Înalta Curte. Trebuia să fie audiat în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Socială din Teleorman.

Şeful PSD şi-a luat însă o scutire medicală pe care avocatul său a adus-o la Înalta Curte. La acea vreme, Codrin Ştefănescu, secretarul general al Partidului, anunţa că Dragnea ar avea dublă hernie de disc şi că medicii i-ar fi pus două branule. La nunta lui Claudiu Manda cu Lia Olguţa Vasilescu, şeful PSD n-a dat semne că ar mai avea dureri - lucru observat şi de adversarii săi politici.