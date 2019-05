DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom vin cu veşti senzaţionale pentru toţi abonaţii

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom, adică principalii operatori în telecomunicaţii din România, vin cu veşti excelente pentru abonaţi.

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom vor face din data de 15 mai reduceri la serviciile de telefonie mobilă pe care le ofera pentru clienţii din România, iar toţi clienţii lor vor avea aplicată modificarea, conform idevice.ro. Mai exact, este vorba despre modificarea tarifelor pentru apelurile facute in roaming in interiorul spatiului SEE, Digi Mobil, si restul operatorilor de telecomunicatii, avand aceasta modificare impusa de catre Uniunea Europeana, fara vreo exceptie, si toti clientii trebuie sa stie de asta.

DIGI RCS-RDS, Orange, Vodafone, Telekom: Incepand cu data de 15 mai 2019, toate apelurile telefonice facute in interiorul spatiului SEE, atunci cand suntem in roaming, nu vor avea un pret mai mare de 0.19 euro fara TVA, dec unii vor avea facturi mult mai mici. In aceeasi masura, Digi Mobil, si restul operatorilor din Romania, sau Europa, sunt obligati sa plafoneze preturile SMS-urilor, trimise in roaming, la 0.06 centi per mesaj, adica un pret extrem de apropiat de cel platit si in tara.

Detalii şi pe ANCOM