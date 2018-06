Dezvăluiri incendiare despre Gabriela Firea și Gigi Becali. UPDATE Reacții Becali și PMB

UPDATE 1 // Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat după materialul publicat pe tolo.ro și preluat de toată presa online.

"Vă dau cuvântul meu de onoare, jur în fața lui Dumnezeu: am avut afaceri cu Primăria Capitalei, dar acum, pentru că este fina mea acolo, niciodată nu am sunat, niciodată nu am făcut afaceri cu fina mea, tocmai ca să nu se interpreteze.

În ce privește această închiriere, este aceeași sumă care se plătea și până acum. Noi plătim aceeași sumă care se plătea și înainte. Ce e rău în asta? Acest contract este făcut până va reuși Primăria Capitalei să facă o societate care să se ocupe special de Arena Națională.

S-a ajuns la aceste discuții pentru că Tolontan, care e deștept, băiat bun, a zis că acum este momentul să sară peste fina mea, care are probleme din cauză că s-a dus cu Dragnea pe scenă. A zis să sară și el acum, să o demonizeze pe fina mea.

Tolontane, ai ieșit acum? Toată viața ta nu vei putea să ieși!”, a declarat Gigi Becali.

UPDATE 2 // Primăria București a remis un comunicat de presă către Realitatea TV, pe care îl redăm integral:

"Referitor la informatiile false care circula in spatiul public referitoare la protocolul dintre SC FCSB SA si Primaria Municipiului Bucuresti, facem urmatoarele precizari:

Conform legislatiei romane in vigoare, acest tip de protocol nu putea face obiectul unei proceduri de achizitie publica.

Protocolul incheiat de PMB cu FCSB a reprezentat o solutie temporara pentru solutionarea unei situatii punctuale, in ceea ce priveste intretinerea gazonului Arenei Nationale.

Prin acest protocol, Primaria Municipiului Bucuresti nu mai investeste bani din bugetul propriu pentru mentinerea suprafetei de joc la standarde optime de functionare.

Astfel, conform protocolului, FCSB plateste in compensarea partiala a chiriei costurile intretinerii si mentenantei suprafetei de joc la standarde optime, conform solicitarilor UEFA.

Legat de Compania care executa aceste servicii de intretinere, mentionam faptul ca PMB nu a avut nicio implicare in decizia FCSB in ceea ce priveste alegerea acesteia.

In ceea ce priveste costurile de intretinere a gazonului, mentionam ca atasat fiecarei facturi a prestatorului si implicit fiecarei solicitari de compensare sunt atasate situatii de lucrari si activitati prestate si certificate din punct de vedere calitativ si cantitativ de catre reprezentantii ALPAB si PMB.

Referitor la comparatia dintre costurile de intretinere a terenurilor de antrenament din administrarea FCSB si costurile de intretinere a suprafetei de joc de pe Arena Nationala, mentionam faptul ca suprafata de joc de pe arena trebuie mentinuta la standarde UEFA, pentru a putea fi utilizata in timpul competitiilor sportive si necesita anumite operatiuni care depasesc din punctul de vedere al rigorilor tehnice procedurile de intretinere ale unei suprafete de antrenament, indiferent de dimensiunea acesteia.

Mentionam faptul ca in ultimele 8 luni, reprezentantii UEFA au laudat in nenumarate randuri suprafata de joc de pe Arena Nationala, (fapt ce se poate vedea din rapoartele emise de catre acestia) apreciind ca fiind a doua suprafata de joc pe iarba naturala la standarde, din Europa, dupa Stadionul din Roma. Referitor la mentionarile din articol legate de contractul cu UTI facem precizarea ca valoarea acestui contract a fost foarte mare comparativ cu serviciile deficitare si incomplete oferite.

PMB prin Directia Generala Investitii a evaluat in detaliu acest contract, prin care UTI presta DOAR servicii de consultanta – mentenanta preventiva si nu de mentenanta corectiva si reparatii asa cum prevedea acordul cadru mai sus mentionat. Din cauza unei mentenante deficitare suntem in situatia de a face investitii si reparatii pentru a aduce Arena Nationala la parametrii optimi".

Știrea inițială

Gabriela Firea i-a dat cu dedicație lui Gigi Becali îngrijirea terenului de pe Arena Națională, prețul final fiind plătit de bucureșteni, oricât ar costa, a scris tolo.ro. Cum s-a petrecut acest lucru? Conform documentelor, pe 27 octombrie 2017, primarul Gabriela Firea și președintele FCSB, Valeriu Argăseală, au semnat un protocol. Detalii, mai jos.

Gigi Becali este nașul de cununie al primarului Gabriea Firea și al lui Florentin Pandele, iar înţelegerea Fină - Naș ar ignora cele mai elementare reguli de achiziţie publică, a scris tolo.ro.

Pe scurt, Gabriela Firea, în calitate de “Iniţiator”, cedează clubului de fotbal FCSB, deţinut de Gigi Becali, “mentenanţa suprafeţei de gazon de pe Arena Națională”.

Anteriorul contract mai lung de întreţinere fusese atribuit de PMB în 2014, dar prin licitaţie.

Acum, însă, Gabriela Firea îi dă cu dedicaţie lui Gigi Becali îngrijirea suprafeţei de joc, municipalitatea angajându-se să compenseze din chiria plătită de Becali pentru a folosi stadionul, fără să o intereseze cât costă serviciul pe care îl prestează Becali, a mai notat sursa citată.

Clubul lui Becali apare ca un intermediar, fără competenţe și putând cheltui oricât din banii publici.

Conform documentelor postate de tolo.ro, FCSB asigură “mentenanţa suprafeţei de gazon”, iar Primăria achită contractul, "compensând din sumele aferente închirierii stadionului și achitării utilităţilor”.

Gigi Becali are dreptul "să aleagă prestatorul de servicii”, primăria are dreptul doar să-l afle.

În privinţa preţului, aceeași poziţie în genunchi a Primăriei: Gigi Becali are dreptul “să negocieze clauzele contractuale și preţul serviciilor”, iar Primăria are doar dreptul “să primească o copie”! Practic, fără o procedură de achiziţie publică, Primăria lui Firea se obligă să plătească costuri dictate de clubul lui Becali printr-un contract asupra căruia municipalitatea nu are absolut niciun control!

