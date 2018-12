Declarații în contradictoriu. Ce spune Tudorel Toader despre amnistie și grațiere

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, nu confirmă faptul că urmează să se adopte o ordonanţă de urgenţă pentru amnistie şi graţiere, aşa cum au cerut mai mulţi lideri PSD, în frunte cu Liviu Dragnea.



Tudorel Toader a declarat, la finalul Consiliului Naţional al PSD, că nu era la curent cu această intenţie a PSD.

"Acum am aflat şi eu. Eu am auzit în sală, ca şi dumneavostră. Atât şi nimic mai mult. Dacă aţi văzut la cineva un draft, dacă ştiţi mai multe, eu vă repet că acum am auzit", a precizat ministrul Justiţiei.

Întrebat dacă s-a răzgândit în privinţa amnistiei şi a graţierii, Toader a răspuns: "Nu am dat niciun răspuns şi, prin urmare, nu se justifică întrebarea. Întâi să mă gândesc şi după aia vă spun. Concret, când voi avea ce să vă spun vă voi comunica", a declarat ministrul Justiției.