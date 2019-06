Cum au petrecut Iohannis și liberalii la un restaurant din Sibiu. Imagini inedite

Iohannis si liberalii

Klaus Iohannis, președintele României, a sărbătorit alături de liberalii sibieni victoria de la europarlamentare, sâmbătă seară, la un restaurant din Sibiu.

La această întâlnire a participat și Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, scrie Realitatea de Sibiu.

"Klaus Iohannis ne-a felicitat pentru rezultatele de la referendum și pentru cele de la europarlamentare unde am obținut cel mai bun scor pe țară, 48,33%. PNL Sibiu a demonstrat încă o dată (dacă mai era cazul) că este una dintre cele mai puternice filiale din cadrul Partidului Național Liberal. Mă bucur că am colegi implicați și activi în teritoriu care mi-au demonstrat că pun PNL-ul pe primul loc. Îi felicit și le mulțumesc pentru tot ceea ce fac în domeniul politic. Alături de Președintele României am discutat despre situația politică actuală și cum am putea să transpunem rezultatele referendumului în Constituție. Cei de la PSD-ALDE ne-au demonstrat că ordonanțele de urgență sunt mai importante decât dorințele cetățenilor. Orice nu trece de Parlament, ei legiferează prin Ordonanță de Urgență. Nu contează pentru ei dacă sunt constituționale sau nu, ci doar să își vadă de propriul interes. În următoarea perioadă opoziția o să fie unită și o să acționeze împotriva PSD-ului printr-o moțiune de cenzură! Nu mai putem tolera ca cei din Guvern și cei din majoritatea parlamentară să-i apare pe cei cu dosare penale și să își bată joc de această țară și de români", spune deputatul Constantin Șovăială.

Raluca Turcan, președintele PNL Sibiu, a spus că prezența lui Iohannis și Orban la Sibiu a fost încurajatoare pentru organzația din Sibiu.