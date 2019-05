Cum arată visele. Descoperire uimitoare

Potrivit unor statistici 5 ani din viaţă ni-i petrecem visând cu ochii închişi.

Se pare că noaptea visăm în jur de 90 de minute, dar ceea ce ne amintim poate fi povestit într-un minut, două. De secole, medici, psihologi, psihanalişti, oameni de ştiinţă, poeţi, scriitori, pictori se întrec în a descifra semnificaţia viselor. Cu toate acestea multe dintre ele sunt un mister.

Iată câteva curiozităţi despre vise descoperite în dicţionarele de simboluri.

Unii specialişti nu cred că visele au vreo semnificaţie ci dacă se întâmplă să se adeverească este pură coincidenţă, alţii merg atât de departe căci confundă visele cu realitatea. În Guyana, spre exemplu, unele vise se intrepretau mot-a-mot în trecut. De exemplu, dacă cineva visa că este asasinat şi recunoştea ucigaşul din vis, acţiona în consecinţă pentru a-şi păstra viaţa.

Marea majoritate a femeilor şi a bărbaţilor au la un moment dat în viaţă vise erotice. Acestea au un rol benefic, deşi poate întâmplările şi persoanele cu care fac sex sunt total anapoda în vis, căci reuşesc să detensioneze psihicul după o perioadă stresantă. De asemenea, o persoană poate visa des că face sex deşi în realitate este abstinentă. Acesta poate fi un semnal transmis de către corp pentru a satisface nevoia de activitate sexuală în realitate. Freud considera că visul are un rol compensator – în vis ne satisfacem fantezii pe care nici nu le-am conştientizat, ne împlinim dorinţe, compensăm ceea ce ne lipseşte.

În momentul trezirii, ne putem aminti că am visat. În cel mai bun caz, ne putem aminti şi ceea ce am visat sau doar frânturi din vis. Dar este foarte greu să spunem dacă am visat în culori sau dacă visul s-a desfăşurat alb-negru. Specialiştii în somn susţin că majoritatea viselor nu prezintă tonalităţi cromatice. Încercaţi să vă amintiţi câte culori la propriu au visele dumneavoastră... Ce rezultat aveţi?

