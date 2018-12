Cum a slăbit o tânără de 21 de ani 80 de kilograme

O tanara in varsta de 21 de ani s-a luptat ani de zile cu kilogramele in plus, iar intr-o zi, cand depresia si anxietatea o copleseau, a decis ca a venit momentul pentru o schimbare. Astfel, tanara a decis sa slabeasca.

Kathleen Golding, in varsta de 21 de ani, ajunsese sa cantareasca 150 de kilograme.



”Mancam fast-food la fiecare masa. Cantitati enorme, de fiecare data”, povesteste tanara care continua seria dezvaluirilor: ”Am petrecut atat de multa vreme urand acest corp, dar am inteles ca e singurul pe care il am si ca trebuie sa am grija de el.”



In 2016, insa, si-a dat seama ca nu mai poate sa traiasca asa si a aplelat la operatia de micsorare a stomacului. A avut nevoie de curaj urias, iar mai apoi toata viata ei s-a schimbat, scrie lyla.ro.