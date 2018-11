Ce-a discutat noul ministru al Sportului cu Liviu Dragnea. Primul interviu al lui Bogdan Matei

Constantin Bogdan Matei, noul ministru al Sportului, a recunoscut pentru realitatea.net: "Sunteti primii cu care discut"

Constantin Bogdan Matei (38 de ani), noul ministru al Tineretului și Sportului, a acceptat să acorde primul interviu din noua postură, exclusiv pentru www.realitatea.net, la doar câteva ore de la depunerea jurământului de învestitură. "Nu am mai vorbit cu absolut nimeni, sunteti primii cu care discut", a recunoscut Constantin Bogdan Matei.

Constantin Bogdan Matei a depus astăzi jurământul de învestitură ca ministru al Tineretului şi Sportului, iar după câteva ore a acceptat dialogul cu site-ul realitatea.net.

În interviul acordat realitatea.net, noul ministru al Tineretului şi Sportului a admis că discuţia cu Liviu Dragnea a fost decisivă şi a precizat că a discutat şi cu prim ministrul Viorica Dăncilă, după nominalizare.

Totodată, Constantin Bogdan Matei a admis că a fost numit politic şi că oricând poate fi înlăturat.

Conform presei, noul ministru al Tineretului și Sportului a comis o mică gafă la ceremonia de la Palatul Cotroceni. Din cauza emoțiilor, a uitat să semneze documentele de preluare a portofoliului, așa cum prevedea protocolul. Constantin Bogdan Matei a fost salvat imediat de către colegii săi, care i-au șoptit "Semnează".

- Cum a fost la învestire, aţi avut emoţii...

- Am avut emotii la învestire, sigur. Este normal sa ai emotii la o învestire de un asemenea nivel. Emotiile sunt inerente, dar, una peste alta, au fost constructive si totul a decurs normal.

- Ce planuri aveti in perioada urmatoare?

- In primul rand, vom continua proiectele existente la nivelul Ministerului Tineretului si Sportului la ora actuala, iar ca prioritate, pentru mine, este sportul de masa, pentru ca el ne da continuitate pentru ceea ce inseamna sportul de performanta si inalta performanta. Deci, prioritatea numarul unu este sa ne axam foarte mult pe ceea ce inseamna sportul de masa. Cu siguranta, in perioada urmatoare voi avea o prima discutie si cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, pentru ca ne intereseaza foarte mult sa continuam ceea ce avem la ora actuala si, mai mult decat atat, sa facem cat mai multe actiuni impreuna pentru promovarea sportului si, bineinteles, pentru depistarea de noi talente, in vederea ridicarii steagului Romaniei la cel mai inalt nivel, la competitiile internationale.

- Care este situaţia bugetului?

- Deocamdata, nu am facut o analiza a bugetului, urmeaza sa am maine o discutie cu doamna ministru Ioana Bran, in care voi primi mai multe detalii cu privire la buget, pe fiecare Federatie in parte, pe fiecare institutie pe care Ministerul o are in subordine si voi reveni cu amanunte in ceea ce priveste bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.

Ce îl recomandă pentru funcţia de ministru al Sportului şi cum a decurs discuţia cu şeful PSD, Liviu Dragnea

- Cum s-a ajuns la varianta ca dumneavoastră să fiţi ministru al Sportului? Cine v-a propus?

- Cred ca, in primul rand, CV-ul m-a propus. Sunt un om al sportului, sunt absolvent de Facultate de Educatie Fizica si Management in Sport, mai am si un masterat in Tehnologii Informatice Aplicate in Managementul Organizatiilor Sportive, la baza sunt profesor de Educatie Fizica, avand o vechime de 11 ani si cateva luni, pana la preluarea mandatului de senator. Este foarte adevarat ca am avut o scurta perioada in care am fost Inspector de Specialitate Educatie Fizica si Sport in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Valcea si, mai mult decat atat, am activat si ca antrenor in cadrul unui club sportiv, unde mi-am dedicat activitatea la nivel juvenil, ca si specialitate, ca ramura sportiva, in fotbal.

- Aţi discutat cu domnul Dragnea, bănuiesc... Ce anume aţi vorbit?

- Am discutat si cu domnul presedinte Liviu Dragnea. Am incercat sa ii expun cateva din obiectivele pe care eu mi le doresc, daca as putea ajunge la acest minister si bineinteles ca si dumnealui a fost intru totul de acord. Mai mult decat atat, ceea ce a contat foarte mult este ca faptul ca sunt un om al sistemului, un om al sportului.

- Vreau să clarificăm, pentru ca lumea să înţeleagă, cum s-a produs discuţia cu domnul Dragnea? Cum a decurs totul?

- Totul a decurs, bineinteles, dupa, banuiesc... Eu nu fac parte din Comitetul Executiv National... Banuiesc ca dupa o analiza a CV-urilor, dupa o analiza a activitatii fiecaruia, apoi s-a ajuns si la numele meu si bineinteles s-a considerat de catre colegii mei din Comitetul Executiv National ca as fi o buna alegere. S-a votat in unanimitate, le-am multumit, le multumesc si prin intermediul dumneavoastra pentru increderea acordata si i-am asigurat, ca si pe dumneavoastra, ca voi face toate eforturile, astfel incat sportul sa ramana la un nivel foarte inalt.

"Este rolul presei ca atunci când gafez să fiu taxat"

- Dar cu doama prim-ministru Dăncilă aţi discutat?

- Dupa nominalizarea mea, am discutat si cu doamna ministru Dancila.

- Când aţi discutat cu domnul Dragnea, aţi avut vreo ezitare, aţi spus că vă gândiţi sau aţi spus simplu "Da"?

- Nu am avut niciun moment de ezitare in a spune "Da". Si nici nu voi avea vreodata, ori de cate ori mi se va oferi o asemenea oportunitate de a lucra si de a munci in domeniul din care provin.

- Sunteţi conştient că vă aşteaptă o muncă foarte grea, iar presa nu va ezita să vă taxeze eventualele gafe...

- Sunt de acord, este rolul presei si am sa respect de fiecare data, nu este niciun fel de problema. Este rolul presei ca atunci cand voi gafa sa ma taxeze.

- Apropo de gafe, explicaţi-ne cum a fost posibilă acea eroare in legatura cu un presupus pachet de legi ale lui Hammurabi, s-a facut un mare tam-tam...

- Da, a fost o intrebare la preluarea mandatului meu de senator in Senatul Romaniei. Este foarte adevarat ca am fost intrebat de acest cod si nu am fost atent. Raspunsul meu sau, ma rog, concentrarea mea a fost pe ceea ce trebuie sa fac... Ca la orice inceput de mandat, cu emotii, mai si gafezi. Dar imi asum, nu este niciun fel de problema.

"Da. Sunt numit politic"

- De asemenea, sunteţi conştient că orice ministru are un mandat care poate lua sfârşit oricând. Iar dumneavoastră aţi fost numit politic, nu?

- Sigur ca da, sunt numit politic. Indiferent de perioada de mandat, important este sa iti faci treaba din prima zi, pana cand se va putea, fara niciun fel de problema Important este sa lasi ceva in urma ta.





