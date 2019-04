Claudiu Manda: "Putem lua 13-14 locuri în Parlamentul European"

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns, vineri seară, la Craiova.

Claudiu Manda, senator şi candidat al PSD în alegerile europarlamentare, a fost unul dintre invitaţii consultantului politic.

Posibil viitor naş de cununie al lui Liviu Dragnea, soţul Olguţei Vasilescu a vorbit despre succesul pe care speră să-l înregistreze PSD la alegerile europarlamentare.

"Când am văzut că Liviu Dragnea vrea să ne pună naşi, ne-a căzut faţa. Am avut prezenţă de spirit şi am zis că răsunsul este DA pe loc, în faţa a 40.000 de oameni. Am fost surprins de invitaţia de a fi naş.

A fost foarte important acest miting de la Craiova. Să-i motivăm pe colegi în campania electorală, nu trebuie să convingem pe nimeni câţi participanţi au fost. Suntem bine organizaţi. Pot să vă spun că s-a întârziat mitingul cu vreo 40 de minute, pentru că la intrarea în oraş era coadă de maşini.

Acum 5 ani de zile am luat 36 la sută. De data aceasta putem vorbi pentru PSD chiar de la 40 de procente, putem să luăm undeva de la 35 la sută în sus. 13-14 europarlamentari minim. Pe regiuni, luăm bine lucrurile. La nivelul judeţului Dolj vorbim de 13-14.000 de voturi. La ceilalţi din Oltenia, am văzut cât de motivaţi sunt. Cred că vom avea mai multe voturi decât acum 5 ani de zile. Mecanismul intern a fost ca fiecare judeţ să se întâlnească între ei şi să vină către organizaţia centrală", a spus Claudiu Manda, care a făcut în emisiune şi un anunţ foarte important:

"Mai vin alţi 5 primari la PSD".

Această veste adusă de Manda vine în contextul în care mai mulţi primari din Dolj, de la ALDE şi PNL, vor susţine PSD-ul la alegerile europarlamentare din luna mai, aceştia fiind prezenţi, joi, într-o conferinţă de presă alături de preşedintele social-democraţilor doljeni, senatorul Claudiu Manda.

Potrivit şefului PSD Dolj, este vorba despre 14 edili-şefi care vor rămâne în partidele lor "dar vom face echipă".

Altfel, Liviu Dragnea a spus, la mitingul de la Craiova, că şi-a ales naşii la nuntă, pe Lia Olguţa Vasilescu şi pe Claudiu Manda: "Să nu se supere Irina, aici, în faţa oltenilor, îi rog să ne fie naşi”.

Manda şi Olguţa Vasilescu au avut nunta în urmă cu 2 săptămâni.