Cioloş îl contrazice pe Toader în privinţa Ordonanţei 6 despre protocoalele cu SRI

Dacian Cioloș vrea anticipate

Tudorel Toader și Dacian Cioloș, se contrazic în declarații. Motivul, o ordonanță de urgență de pe vremea în care scaunul de premier aparținea celui din urmă.

Ministrul Justiției a declarat marţi seara că Ordonanța 6 din 2016, cea care a stat la baza protocolului încheiat în același an între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și SRI, a fost avizat de CSAT și de Serviciul de Informații, aspect pe care, spune el, nu l-a mai întâlnit până în prezent.

Toader a susţinut că Executivul condus atunci de Dacian Cioloş a primit avizul CSAT pentru acest act normativ în aceeaşi zi în care l-a cerut, în 10 martie, dar nu a mai aşteptat şi avizul cerut de la CSM, care a venit abia pe 24 martie. De asemenea, afirmă ministrul, Ordonanţa a primit şi avizul SRI, deşi, după părerea sa, nu era necesar.

Fostul premier Dacian Cioloş, invitat în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" la Realitatea TV, l-a contrazis pe minsitrul Justiției. Acesta a precizat că este vorba doar de niște consultări cu Serviciul Român de Informații.

"A fost o consultare cu SRI pentru că OUG viza SRI, nu aveam nevoie de aviz pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, era firesc sa avem consultari. Ăsta e un lucru de bun-simţ, dacă nu de bună practică legislativă şi nu e cazul să-i dau eu lecţii domnului Tudorel Toader despre ce înseamnă bună practică legislativă", a declarat Dacian Cioloş la REalitatea TV.

"Ordonanţa 6 a venit în urma unei decizii a Curţii Constituţionale care interzicea SRI să mai utilizeze acel instrument, acele dispozitive de interceptări care erau legale, folosite de procurori, cu aviz de la judecători, conform legii, în anumite dosare de cercetări penale. (...) În momentul în care CCR a dat această decizie şi ea intra în vigoare, o serie de dosare, inclusiv de corupţie, care se aflau pe rol la Procuratură şi chiar la DNA riscau să rămână blocate. (...) Şi atunci era important ca Guvernul să vină cu alternativă care să ţină cont de decizia CCR. (...) De aceea noi am lucrat foarte repede, dar în mod transparent, pe acest proiect de ordonanţă, am cerut avizul CSM, am primit avizul din partea comisiei 1 din CSM, cea, de fapt (...), care avea competenţă pe această temă şi care ne-a dat avizul (...) şi cu acest aviz, şedinţa de guvern a fost într-o vineri, dacă ţin eu bine minte (...), a fost o şedinţă extraordinară, deci am adoptat ştiind că avem acest aviz. Conducerea CSM ne-a spus: nu putem convoca de urgenţă CSM acum pentru a vă formaliza, de fapt, acest aviz pe care-l aveţi de la comisia 1, dar o să o facem săptămâna următoare. Deci, noi am adoptat ordonanţa de urgenţă, ea a fost publicată, a venit apoi şi avizul de la CSM care, de fapt, a formalizat ceea ce decisese deja comisia 1, cea de specialitate. Ordonanţa de urgenţă s-a dus la Parlament, aşa cum prevede procedura. Nu au blocat-o pentru că puteau să o facă. Dacă atunci considerau că avizul respectiv nu a fost unul corect, ei ştiau foarte clar cum s-a operat acea decizie. Parlamentul a lăsat-o să meargă, ea a intrat în funcţiune şi a produs efecte", a mai spus Cioloş.



Dacian Cioloș a adăugat că, din câte ştie, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei şi a trimis-o la Camera Deputaţilor.



"Ce se întâmplă acum? La un an şi jumătate, la doi după ce această ordonanţă a fost adoptată în mod foarte transparent, aşa cum v-am explicat, se trezeşte Parlamentul sau Ministerul Justiţiei că ea ar avea nişte probleme. Şi de ce? Nu pentru că e o problemă cu ordonanţa respectivă (...), ci pentru a găsi încă o chichiţă din asta legislativă, procedurală, ca să împiedice finalizarea unor dosare care au un impact negativ şi pun în pericol libertatea unor oameni politici. (...) Acum s-au trezit pentru că şi-au dat seama că aceasta poate să fie o soluţie ca să scape de anumite dosare în justiţie", a declarat Cioloş.

Ministrul Justiţiei a declarat că în Camera Deputaţilor se află un proiect de lege care analizează OUG 6/2016 care a permis constituirea echipelor mixte SRI-magistraţi şi a stat la baza semnării protocoalelor de colaborare şi că există posibilitatea ca această ordonanţă să fie respinsă, iar dacă acest lucru se va întâmpla, toate probele soluţionate prin echipe mixte vor fi supus revizuirii.

"Dacă respingi ordonanţa, e echivalentul unei modificări substanţiale printr-o altă ordonanţă de urgenţă. E important ca legiuitorul să stabilească ce se întâmplă cu efectele juridice (...) Dacă pică ordonanţa, legea trebuie promulgată de preşedinte şi produce efecte de la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Posibil ca preşedintele să o atace la CCR. Se respinge ordonanţa, legiuitorul trebuie să spună ce se întâmplă cu efectele juridice pe care ordonaţa le-a produs. Dacă legiuitorul spune că se menţin efectele... dar dacă le anulează, atunci toate probele soluţionate prin echipe mixte vor fi supuse revizuirii", a mai spus Toader.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seară, la Antena 3, că "cel târziu săptămâna viitoare" Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2016 privind punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, adoptată de Guvernul Cioloş, va fi respinsă de Camera Deputaţilor. Liderul social-democraţilor a explicat că se lucrează la legea de respingere a Ordonanţei şi la ce trebuie să se întâmple cu efectele pe care le-a produs.

"Cel mai târziu săptămâna viitoare, Ordonanţa respectivă (OUG nr. 6/2016 - n.r.) va fi picată în Camera Deputaţilor. Nu numai atât, lucrăm acum în legea de respingere a Ordonanţei să punem şi ceea ce trebuie să se întâmple cu efectele pe care le-a produs", a spus Dragnea.