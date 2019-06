Ce spune Ioana Ginghină despre noua ei relație

Ioana Ginghină pare sa il fi dat deja uitarii pe actorul Alexandru Papadopol, de care s-a despartit recent.

Ioana Ginghina recunoaște că este pregătită să întâlnească un alt bărbat care s-o facă fericită, un ”prinț pe cal alb”, cum îl numește ea.



”Nu ştiu dacă acum sunt pregătită să mă reîndrăgostesc neapărat, dar să ştii că îmi doresc să vină prinţul meu pe cal alb. Eu întotdeauna am fost aşa…. Dacă mi-ai cunoaşte familia ai vedea că avem o naivitate care ne curge prin sânge. Şi niciodată nu am luat lucrurile foarte în tragic. Poate a fost un avantaj… şi când am pierdut sarcina, acum ceva timp, când eram cu Alexandru eram la fel. Totdeauna trebuie să vină ceva bun, o fericire după o perioadă proastă. Şi probabil o să vină şi prinţul pe cal alb şi vom trăi fericiţi până la adânci bătrâneţi”, a declarat Ioana într-un interviu acordat click.ro.