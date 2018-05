Câtă apă trebuie să bei, de fapt, în funcţie de greutatea ta

Un studiu realizat de Harvard T.H. Scoala Chan de Sanatate Publica a descoperit ca mai mult de jumatate din copiii si adolescentii din Statele Unite nu se hidrateaza suficient, sugerand ca nu consuma suficienta apa. In timp ce oricine se poate deshidrata, copiii mici sunt expusi unui risc mai mare, impreuna cu adultii in varsta si persoanele cu boli cronice.

Beneficiile apei sunt clare. Corpul are nevoie absoluta de apa pentru a-si mentine sanatatea. Dar exact cat de multa are nevoie corpul nostru?

Cea mai usoara modalitate de a calcula cantitatea de apa pe care ar trebui sa o consumati in fiecare zi este de a influenta greutatea si nivelul de activitate fizica.



In general, ar trebui sa depuneti eforturi intre 25-50% din greutatea corporala in ml de apa in fiecare zi. De exemplu, daca aveti 70-75 de kilograme, ar trebui sa beti intre 1,5 si 2,5 litri de apa in fiecare zi.



Citeşte continuarea pe sfatnaturist.ro.