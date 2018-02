BERLINALĂ 2018.Marele premiu Ursul de Aur, acordat româncei Adina Pintilie, pentru "Nu mă atinge-mă"

Ursul de Aur

BERLINALA 2018. Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu mă atinge-mă" ("Touch Me Not"), la gala celei de-a 68-a ediţii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbătă seară.

Anterior, regizoarea Adina Pintilie a primit premiul pentru cel mai bun debut, pentru acelaşi film. Regizorul Călin Peter Netzer a făcut parte din juriul care a decis câştigătorul premiului pentru cel mai bun film de debut, alături de regizorul italian Jonas Carpignano şi Noa Regev, directorul executiv al Cinematecii din Ierusalim, scrie mediafax.ro.

"Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 şi 2017, cu o distribuţie mixtă de actori profesionişti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) şi persoane reale, "Nu mă atinge-mă" este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane", informează ICR Berlin, într-un comunicat.

În vârstă de 38 de ani, Adina Pintilie a regizat şapte scurtmetraje şi două mediumetraje. Producţiile "Nu te supăra, dar..." (2007) şi "Oxigen/ Oxygen" (2010) au fost prezentate în peste 50 de festivaluri internaţionale, iar scurtmetrajul coregizat cu George Chiper "Balastiera#186" (2007) a fost selectat la Festivalul de film de la Locarno 2008 şi a câştigat premiul al doilea la Festivalul Internaţional de Film de la Miami şi menţiunea specială a Festivalului de la Trieste, în 2009.

LISTA PREMIILOR:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Nu mă atinge-mă", de Adina Pintilie

Ursul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Twarz", de Malgorzata Szumowska

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson, pentru "The Isle of Dogs"

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Ana Brun, pentru "Las herederas"

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru "La prière"

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - Manuel Alcalá şi Alonso Ruizpalacios pentru "Museo"

Premiul "Alfred Bauer" pentru noi perspective în arta cinematografică - "Las herederas",de Marcelo Martinessi

Premiul pentru cel mai bun documentar - "Waldheims Walzer (The Waldheim Waltz)", de Ruth Beckermann

Menţiune specială pentru documentar: "Ex Pajé (Ex Shaman)", de Luiz Bolognesi

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - The Men Behind the Wall, de Ines Moldavsky,

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj - "Imfura", de Samuel Ishimwe

Premiul juriului secţiunii de scurtmetraje (Audi Short Film Award) - "Solar Walk", Réka Bucsi

Premiul pentru cel mai bun film de debut - "Nu mă atinge-mă ", de Adina Pintilie

Ursul de Argint pentru realizări artistice şi tehnice deosebite - Elena Okopnaya, pentru costumele şi regia artistică a filmului "Dovlatov", de Alexey German Jr.