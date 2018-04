Avicii avea o iubită secretă. Ce mesaj dureros a scris aceasta, după dispariţia prematură a DJ-ului

DJ Avicii avea o prietenă secretă şi era un "tată vitreg" atent pentru băieţelul acesteia, informează Daily Mail.

Modelul Tereza Kaerová a publicat o scrisoare deschisă emoţionantă pe contul său de Instagram, în care a dezvăluit că ea şi DJ-ul - descoperit mort în Oman, vinerea trecută - plănuiau să întemeieze o familie şi să aibă proprii copii.



Tânăra a postat, de asemenea, un filmuleţ cu fotografii din momentele petrecute împreună, în care se poate remarca relaţia apropiată dintre Avicii, pe numele real Tim Bergling, şi fiul său, Lucas.



"Dragă Tim", începe Kaerová scrisoarea adresată fostului său iubit. "Am petrecut ultimele zile aşteptând să mă trezesc, aşteptând să-mi spună cineva că e o glumă bolnavă, o greşeală îngrozitoare. Cred că acum am înţeles într-un final că nu te voi mai vedea niciodată", continuă scrisoarea, în care modelul oferă numeroase detalii despre timpul petrecut împreună cu Avicii şi despre planurile lor de viitor.



"Am fost întotdeauna foarte decisă să păstrez relaţia noastră privată deoarece doream să fie a noastră şi doar a noastră nu voiam să fac parte din acea nebunie. Dar m-am gândit, dacă voi împărtăşi acest lucru lumii, va fi atunci când voi fi însărcinată cu copilul nostru. Ah, şi ce s-a ales din acest plan", continuă ea.



Kaerová este model de origine cehă, care a crescut în Vermont (SUA) şi a apărut în videoclipul hitului lui Maroon 5, "Maps", din 2014.



În decembrie anul trecut, ea a postat o imagine a fiului ei, alături de Avicii, decorând un pom de Crăciun.



Postarea sa vine la scurt timp după o scrisoare deschisă din partea familiei artistului, în care aceasta preciza că DJ-ul, în vârstă de 28 de ani, "nu a mai putut rezista" şi "îşi dorea pacea".



O purtătoare de cuvânt a artistului a refuzat însă să confirme dacă acesta s-a sinucis.

