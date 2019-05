Lazăr despre Tudorel Toader: "A plecat pe unde au decis stăpânii lui". Toader i-a dat replica

Tudorel Toader a reactionat dupa interviul acordat de Augustin Lazar pentru www.realitatea.net

Augustin Lazăr, fost procuror general al României, a oferit un interviu amplu pentru realitatea.net, în care s-a referit şi la Tudorel Toader, despre care a spus că "a plecat pe acolo pe unde stăpânii lui politici au hotărât că trebuie să iasă". Fostul ministru al Justiţiei i-a dat replica lui Augustin Lazăr, în urmă cu puţin timp.

Vorbind despre Tudorel Toader, Augustin Lazăr a precizat, pentru realitatea.net, că "eu am plecat cand am hotarat eu, după îndeplinirea misiunii profesionale. Spun ca am plecat onorant, la pensie, în momentul incheierii mandatului, iar nu cand au vrut politicienii care încercau să exercite influențele în justiție. Am plecat pe usa din fața, iar el... Nu mi s-a parut ca a plecat pe usa din fata. A plecat cu o cerere de revocare si cu o cerere de demisie, pe acolo pe unde stapanii sai politici au hotarat ca trebuie sa iasa…"

Redăm mai jos porţiunea de dialog purtată de Augustin Lazăr cu jurnalistul Cristian Otopeanu referitoare la acest subiect.

Cum a decurs evaluarea făcută de "Comisia lui Tudorel Toader" pentru un nou mandat de procuror general

- Realitatea.net: Profit de cursul discutiei si va propun sa vorbim despre Tudorel Toader. Stiind ca dansul va face parte din acea comisie, credeati ca aveti vreo sansa sa ocupati din nou postul de procuror general, tinand cont de faptul ca, inca din august 2018, Tudorel Toader a cerut revocarea dumneavoastra din functie?

- Sa stiti ca eu nu m-am gandit la sanse, ci la sentimentul datoriei și ceea ce stiam eu că este de făcut. Am vrut sa vadă tara ca eu sunt disponibil, imi asum candidatura, si sa vadă la ce nivel ma situez eu, ca viziune, ca procuror experimentat, si care este oferta de proiect prezentată. Iar acest proiect ar trebui pus in aplicare, obiectivele acelea nu sunt lucruri imaginare, ci sunt rezultatele studiilor multor servicii si sectii din Ministerul Public, coordonate de mine, care arată problemele de rezolvat în instituție.

Eu m-am dus cu lucruri concrete, cu problemele care trebuie soluționate in continuarea celor rezolvate in precedentul mandat. Eu nu m-am prezentat cu cantarirea sanselor, ci cu oferta concreta, asa cum trebuie. Cu sentimentul datoriei. Cu gandul ca fiecare trebuie sa avem sentimentul datoriei, sa fim corecți acolo unde lucrăm, fie în Ministerul Justiției, fie în Ministerul Public. Istoria ne privește pe fiecare în față, nu ne vom putea ascunde!

- Realitatea.net: Povestiti-ne cum a decurs intrevederea din fata Comisiei conduse de Tudorel Toader!

- Sigur ca pentru candidați a fost surprinzator să vedem ca niciunul dintre cei aflați în comisie nu avea experienta minimă in Ministerul Public. Si ma refer inclusiv la ministru, care nu a fost membru al Ministerului Public, ci a facut parte doar din vechea procuratura. In Ministerul Public, dupa 1989, nu a prestat o zi. Si această comisie avea aerul ca examineaza candidatii pentru conducerea unei instituții în care nimeni dintre membrii ei nu a lucrat. De aici vă puteti da seama de nivelul de expertiză al examinatorilor si de seriozitatea acestei proceduri.

- Realitatea.net: Vi s-a parut acea Comisie superficiala? Sau ati sesizat vreo aroganta?

- Eu m-am uitat mai întâi la nivelul de expertiza. De aici incolo, dati dumneavoastra calificativele. Puteti sa o numiti oricum. Eu niciodata nu am examinat notarii si nici avocatii cu pretenția ca eu stiu sa ii selectez pentru funcții în care nu am lucrat. Si, atunci, pretind ca daca eu imi depun candidatura pentru un post de magistrat al Ministerului Public, trebuie sa fiu examinat de magistrati. Nu? De fapt, aceasta a fost și propunerea CSM la dezbaterea legilor justiției, ca selecția candidaților să se facă în cadrul secției de procurori, ca în alte state europene cu tradiția statului de drept.

"Tudorel Toader a plecat pe acolo pe unde stăpânii lui politici au hotărât că trebuie să iasă"

- Realitatea.net: Am inteles, dar cum vi s-a parut Tudorel Toader ca profesionist?

- Nu este cazul sa dau eu calificative. Noi ne-am desfasurat activitatea publica, atat eu, cat si fostul ministrul, este usor sa fim evaluati de publicul roman, si de istorie. Pentru ca, din fericire, lucrurile acestea nu se fac doar de unii care lansează un fake news si gata, așa rămâne. Nu! In fata noastra este istoria, care ne aseaza pe fiecare la locul potrivit. A se vedea Mihail Kogalniceanu, care a servit România, între altele, atât ca procuror general, cât si ca ministru al justitiei, iar în prezent numele său este onorat, in Capitală, fiind atribuit unei piețe publice, centrale.

- Realitatea.net: Sincer, aveti vreun resentiment fata de Tudorel Toader?

- Sentimentele si resentimentele sunt irelevante în acest caz. Eu nu privesc în trecut, ci privesc mereu in viitor si sunt pe principiul ca trebuie sa fim mereu constructivi. Daca am putut lucra cu cineva a fost foarte bine. Daca nu, il punem la o parte si lucram cu cei care au dispoziția de a munci. Fiindca cele ce raman dupa noi, adică rezultatele conteaza, iar nu diferendele. Eventualele diferendele sunt nesemnificative. Spunea Churchill că dacă te oprești să arunci cu pietre în fiecare câine care te latră pe stradă nu vei mai ajunge la capătul drumului de parcurs, nu-ți vei realiza obiectivele relevante.

- Realitatea.net: Ironia sortii a facut ca si dumneavoastra, si domnul Tudorel Toader sa plecati aproape simultan. Dumneavoastra din functia de procuror general, dansul din functia de ministru al Justitiei. Cum vi s-a parut aceasta coincidenta? Ca doi "rivali" sa plece in acelasi timp.

- Mi s-a parut ca eu am plecat cand am hotarat eu, după îndeplinirea misiunii profesionale. Spun ca am plecat onorant, la pensie, în momentul incheierii mandatului, iar nu cand au vrut politicienii care încercau să exercite influențele în justiție. Am plecat pe usa din fața, iar el... Nu mi s-a parut ca a plecat pe usa din fata. A plecat cu o cerere de revocare si cu o cerere de demisie, pe acolo pe unde stapanii sai politici au hotarat ca trebuie sa iasa…

Tudorel Toader a reacţionat pe Facebook, în această dimineaţă: "Alta simpla precizare !

Interesanta afirmatia lui Augustin Lazar care spune ca " am plecat cand am vrut eu"/ a se citi de la Ministerul public !

Care sa fi fost motivele de refuzare a propunerii MJ, in sensul sesizarii CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala, conflic rezultat din refuzul Presedintelui de revocare a Procurorului general ?

PS:

- motivele revocarii, suficiente prin continutul lor, au fost mentionate in propunerea de sesizare a CCR;

- exista jurisprudenta constitutionala, in sensul obligatiei de revocare;

- MJ nu putea sa sesizeze direct CCR !"

.