Au adus pe lume patru fetiţe perfect sănătoase, dar cazul lor a uimit întreaga comunitate

O familie din Marea Britanie a devenit cunoscută în întreaga lume, după ce au adus pe lume două perechi de gemeni într-o zi neobişnuită. Toate cele patru fetiţe ale familiei s-au născut în aceeaşi zi.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru este posibil unu la 4.5 milioane de oameni. Dar în ciuda celor patru zile de naştere într-o singură zi, părinţii fac faţă cu brio provocărilor şi încearcă să facă o zi specială pentru fiecare dintre cele patru fete.

Erin şi Leh Sullivan s-au născut pe 25 ianuarie 2016, iar surorile mai mari, Charlotte şi Isabelle, s-au născut pe 25 ianuarie 2016.

"Când m-au luat în sala de operaţie am spus "Este ziua celorlalte fete gemene ale mele!". Medicii erau "Serios? Pe bune, serios?". Prima dată am crezut că nu este real, dar am spus nu, chiar este ziua lor", a povestit mama celor patru fete, potrivit Dailymail.