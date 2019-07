Alegeri prezidențiale 2019 candidați - PNL, USR, PSD, ALDE, Pro România, PMP și independenți

Alegeri prezidentiale 2019 candidati PNL, USR, PSD, ALDE, Pro Romania, PMP

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Se dă startul înscrierilor în cursa pentru prezidențiale! Cine candidează la alegerile prezidențiale din 2019?

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. USR sparge gheața și își desemnează sâmbătă candidatul pentru Cotroceni, după negocieri intense purtate cu cei de la PLUS.

ALDE se decide pe 20 iulie, iar la PSD decizia se lasă așteptată până pe 3 august.

Doar PNL a anunțat încă de anul trecut ca îl va susține pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați: Pe ce dată au alegerile prezidențiale 2019?

Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc pe 10 noiembrie, a anunțat premierul Viorica Dăncilă, în ședința de de Guvern din 9 iulie.

Viorica Dăncilă a anunțat că Guvernul a adoptat Ordonanța privind desfășurarea alegerilor prezidențiale care vor avea loc pe 10 noiembrie. De asemenea, premierul a precizat că în Diaspora se va putea vota în mai multe zile.

”Data de 10 noiembrie 2019 va fi ziua alegerilor prentru președintele României”, a spus Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de Guvern.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Conform premierului, Ordonanța prevede că în secțiile de votare din străinătate se va putea vota în mai multe zile. În plus, va exista și posibilitatea prelungirii votului, iar în proiect se prevăd și măsuri privind implementare votului prin corespondență.

Klaus Iohannis a câștigat ultimele alegeri prezidențiale în 2014, cu 54,43% din voturi, fiind învestit în funcție odată cu depunerea jurământului pe 21 decembrie 2014.

Cine și-a anunțat deja candidatura la prezidențiale 2019:

Klaus Iohannis

Bogdan Stanoevici

Mircea Moise

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Singurii care au anunțat oficial până acum sunt Klaus Iohannis, Bogdan Stanoevici și Mircea Moise, acesta din urmă fiind un român stabilit în Germania din 1987.

Canditatul USR la alegerile prezidențiale 2019

Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seara, pe 8 iulie, ca USR si PLUS au incheiat o noua runda de negocieri cu privire la candidatul pentru alegerile prezidentiale, iar pentru stabilirea acestuia vor conta mai putin rezultatele sondajelor de opinie, discutandu-se mai mult pe strategia politica.

"Chiar acum am incheiat o noua runda de discutii si de negocieri cu colegii nostri din PLUS, probabil ca intr-o saptamana jumatate - doua saptamani vom avea si o decizie finala in cadrul aliantei. Sambata avem un congres al USR in care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru participarea la cursa prezidentiala. (...) Vom avea, sper eu, in cateva zile si decizia Aliantei. (...) Va fi un candidat unic al Aliantei USR PLUS, fara indoiala, da", a spus Barna la B1 Tv.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. In ce priveste stabilirea candidatului Aliantei USR PLUS la prezidentiale, Dan Barna a afirmat ca se va urmari mai mult strategia politica si se vor lua mai putin in discutie sondajele de opinie.

"Nu discutam foarte mult pe sondaje, evident, le-am vazut, discutam mai mult pe strategie politica, pentru ca Alianta USR PLUS sa poata avea un mesaj coerent si credibil, un mesaj consistent despre ceea ce vom face din 2020, dupa ce vom veni la guvernare. Si din aceasta perspectiva si candidatul la prezidentiale este un pas necesar, prin care vom avea ocazia sa transmitem acest mesaj al Aliantei USR PLUS, acest mesaj de Romanie moderna si Romanie de viitor in care noi credem foarte mult", a declarat liderul USR.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Dan Barna a mentionat ca este o probabilitate "foarte mare" ca USR - PLUS sa aiba o propunere de tandem, adica un candidat pentru prezidentiale alaturi de un candidat pentru functia de premier.

Candidatul ALDE la alegerile prezidențiale 2019

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marți, 9 iulie, că este de datoria sa să candideze la alegerile prezidențiale și dacă PSD nu va dori să-l susțină.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. "ALDE își propune să reprezinte un anumit electorat, lucru care pe mine mă obligă să îmi depun această candidatură, pentru a reprezenta acest electoralt cu viziune liberală", a declarat Călin Popescu Tăriceanu la finalul ședinței Biroului Executiv, întrebat dacă va candida și fără sprijinul PSD.

El a mai precizat că și-a arătat disponibilitatea de a fi candidatul PSD-ALDE la alegerile prezidențiale, această variantă fiind, după părerea sa, una de succes.

Tăriceanu a mai spus că odecizie în acest sens va fi luată după 20 iulie, atunci când sunt finalizate sondajele comandate de cele două partide.

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale 2019

Viorica Dăncilă a declarat, joi, 11 iulie, că este gata să candideze la postul de președinte al României, dacă membrii partidului îi vor cere acest lucru în cadrul Congresului de la începutul lunii august.

În cadrul unui interviu la DCNEWS, premierul Dăncilă a declarat că: ”Nu am luat încă în calcul acest lucru. Am considerat că voi merge cu un candidat, iar eu ca prim ministru, președinte al Partidului Social Democrat îl voi sprijini cu toate forțele, cu tot partidul astfel încât să câștige alegerile prezidențiale. Dar nu vreau să creadă că sunt un om laș.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Dacă partidul îmi va cere acest lucru și va crede că este singura soluție atunci voi accepta ceea ce spune partidul. Dar în acest moment eu cred că este bine să avem un candidat și eu să sprijin acel candidat. Pentru noi este important să mergem cu persoana care are încrederea partidului, care va fi susținut de către toată organizațiile, care va crea acel val de încredere de care vorbim, atât din partea membrilor noștri, a simpatizanților, dar și a altor cetățeni.

Pentru că eu sper într-un scor bun. Suntem un partid organizat, suntem un partid care știm să facem campanie, știm să vorbim cu oamenii, avem ce să le spunem oamenilor pentru că am luat măsuri bune, dar în același timp, alături de noi trebuie să vină și alți oameni.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Dacă nu există altă opțiune care să ne ducă spre a merge în turul doi și spre a câștiga alegerile atunci nu voi face un pas înapoi”, a precizat Viorica Dăncilă.

Candidatul PMP la alegeri prezidentiale 2019

Preşedintele PMP Eugen Tomac a declarat, joi, 11 iulie, că partidul pe care îl conduce va avea candidat la prezidenţiale. El a precizat că este convins că PMP poate oferi „o surpriză plăcută” la alegeri, un candidat care să facă diferenţa faţă de celelalte formaţiuni.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. „PMP va avea candidat la alegerile prezidenţiale. Vrem să le oferim românilor o alternativă credibilă, un candidat care să aibă exact ceea ce românii aşteaptă acum, şi anume un om politic pregătit, dedicat muncii, pentru că instituţia prezidenţială nu este doar o instituţie de reprezentare, ci este o instituţie care influenţează politicile statului român şi pentru că este important ca viitorul preşedinte al României să înţeleagă exact provocările pe care le are ţara noastră de parcurs în următoarea perioadă, să înţeleagă cât de importantă este dimensiunea europeană a ceea ce România poate oferi Europei”, a afirmat Eugen Tomac, înaintea Comitetului Executiv Naţional al PMP, joi, la Parlament.

Liderul PMP a adăugat că o prioritate pentru partid rămâne unirea României cu Basarabia, precum şi marile proiecte de infrastructură.

„Bineînţeles, că pentru noi rămâne o prioritate ceea ce ceilalţi nu discută, şi anume ca românii, indiferent unde sunt ei astăzi, să-şi recapete demnitatea. Şi acest lucru îl putem face prin aducerea Basarabiei acasă. Şi nu în ultimul rând, cred că este foarte important să începem să ne gândim la marile proiecte de infrastructură care au fost abandonate de toată lumea în ultimii ani”, a completat Tomac, citat de Mediafax.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Actualul europarlamentar a mai spus că este convins că „PMP poate oferi o surpriză plăcută şi poate veni în faţa românilor cu un candidat care să facă diferenţa faţă de celelalte formaţiuni care propun doar oameni care vor funcţii, nu vor să se pună în slujba românilor”.

Candidatul Pro România la alegeri prezidentiale 2019

Victor Ponta a anunțat că Pro România își va desemna candidatul la alegerile prezidențiale în luna septembrie.

Anunțul a fost făcut de liderul Pro România, Victor Ponta, pe data de 9 iunie 2019.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. „Am pus nişte seminţe în urmă cu un an, seminţele au făcut un trunchi, aşa firav, de 6,5%, acum avem un singur obiectiv – să prindem rădăcini şi să crească acest PRO România. Ne ajută greşelile adversarilor, dar azi (…) avem câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Să ne uităm un pic la calendarul pentru perioada următoare, vă anunţ de pe acum, ca să nu vă faceţi alt program, că în primul weekend din septembrie vom avea reuniunea noastră pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale. Deci, să nu fiţi plecaţi în cazul în care vreţi să candidaţi la prezidenţiale, să fiţi aici, şi dacă nu vreţi să candidaţi trebuie să fiţi pentru că vreau să avem un candidat care să ia peste scorul actual al partidului şi care să ne pregătească pentru bătăliile următoare”, a declarat duminică Victor Ponta, potrivit Agerpres.

Alegeri prezidențiale 2019 candidați. Ce prevede Constituția României?

Art. 81 – Alegerea Preşedintelui

(1) Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.

(3) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.