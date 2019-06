Dezvăluiri bombă! Cum s-a închis dosarul privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale 2009

Procurorii de la PÎCCJ, aflați sub conducerea lui Augustin Lazăr, au avut nevoie de doar 24 de ore pentru a închide dosarul privind posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009, susține evz.ro.

Alegerile au fost câștigate de Traian Băsescu pe 6 decembrie 2009, zi în care la locuința lui Gabriel Oprea a avut loc o întâlnire de „taină” la care au participat fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, pe atunci Procuror General al României, precum și șefii SRI de la acea vreme, George Maior și Florian Coldea, mai susține evz.ro.

Sesizat de „Comisia specială de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial”, PICCJ a clasat dosarul într-o singură zi, a menționat sursa citată.

Parchetul General a fost sesizat de Comisia parlamentară pentru posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009 și posibila comitere a infracțiunilor constând în constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, uz de fals și abuz în serviciu. În raportul întocmit în urma anchetei, s-au retinut urmatoarele:

„Comisia a constatat actiuni concrete ale institutiei prezidentiale reprezentate de Traian Basescu si ale guvernului condus de Emil Boc pentru favorizarea fraudarii alegerilor in avantajul candidatului Traian Basescu. Aceste actiuni ale celor doua institutii au fost perfect sincronizate dovedind astfel ca faceau parte dintr-un plan amplu si bine pus la punct, actiunile fiind premeditate. In realizarea planului privind fraudarea alegerilor prezidentiale, reprezentantii celor doua institutii au actionat in forta, cu rea credinta, in total dispret fata de lege