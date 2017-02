A câştigat la loto 27 de milioane de lire sterline. Ce a făcut cu banii a uimit pe toată lumea

Margaret Loughrey a câştigat la loterie nu mai puţin de 27 de milioane de liere sterline şi a promis că va dona 26 de milioane. Femeia din Strabane, Irlanda de Nord, era şomeră atunci când a câştigat la loterie. Ea susţine că a donat deja 13,5 milioane de lire sterline.

Ea declarat pentru Sunday Life că va folosi cei 12,5 milioane de lire pentru a îmbunătăţi oraşul natal. Femeia de 48 de ani a ales să nu cheltuiască banii pe case şi maşini scumpe , ci să investească banii în afaceri locale pentru a ajuta localnici, scrie Business Magazin.

"Imediat cum am câştigat banii am zis că o să donez o bună parte din ei. Deja am donat jumătate din ei. Tot timpul am zis că o să păstrez doar 1 milion pentru mine", a declarat ea.

A achiziţionat un complex istoric pe care vrea să-l transforme într-un complex turistic şi ar vrea să cumpere un business park cu mai multe clădiri care a fost închis recent. Şi-a cumpărat şi o casă de vacanţă în Portugalia, menţionând că Irlanda de Nord va rămâne tot timpul casa ei.

Înainte de câştig era şomeră şi primea 58 de lire pe săptămână, iar viaţa i s-a schimbat când a cumpărat un bilet loto. "Ştiu cum e să nu ai nimic de aceea vreau să împărtăşesc noua mea bogăţie", a mai spus ea.