100.000 de dolari pentru copiii separaţi de părinţi. Cine a făcut donaţia

George şi Amal Clooney au donat 100.000 de dolari unei asociaţii pentru apărarea copiilor de imigranţi, în timp ce indignarea faţă de politica administraţiei Trump privind separarea copiilor de părinţii arestaţi după ce au trecut ilegal graniţa dintre Mexic şi SUA creşte, informează miercuri AFP.

Asociaţia Young Center for Immigrant Children's Rights a anunţat printr-un comunicat emis miercuri că a primit un ''sprijin generos'' în valoare de 100.000 de dolari de la soţii Clooney şi de la organizaţia acestora, Foundation for Justice.



"Va fi un moment în care copiii ne vor întreba: este adevărat că ţara noastră a luat cu adevărat bebeluşi de la părinţii lor şi i-a plasat în centre de detenţie? Iar când le vom răspunde ''Da'', ne vor întreba ce am făcut. Ce am spus, ce poziţie am adoptat. Nu putem schimba politica acestui guvern, însă putem contribui la apărarea victimelor sale", a susţinut celebrul cuplu de la Hollywood, citat în comunicat.



Soţii Clooney, care au făcut mai multe donaţii în ultimele luni, în special pentru a susţine mobilizarea pentru controlul armelor sau pentru o asociaţie care luptă contra extremismului după protestele de extremă dreapta din Charlottesville din august 2017, se alătură numărului din ce în ce mai mare de celebrităţi care denunţă această politică de separare a copiilor.



Marţi seara, Bruce Springsteen şi-a întrerupt spectacolul de mare succes ''Springsteen on Broadway'' şi a condamnat această practică a separării copiilor de părinţi. ''Asistăm acum la lucruri la frontiera americană care sunt atât de şocante şi ruşinos de inumane şi ne-americane încât pur şi simplu produc furie", a declarat el. "Şi am auzit oameni aflaţi în poziţii înalte în Guvernul american oficialii guvernamentali în funcţii înalte spunând blasfemii în numele lui Dumnezeu şi al ţării că atacarea copiilor care se află între noi este un lucru moral. Fie ca Dumnezeu să ne salveze sufletele", a adăugat el făcând referire la remarcile ministrului Justiţiei, Jeff Sessions, care a citat Biblia.



Cântăreţul John Legend şi soţia sa au anunţat săptămâna trecută că au donat 288.000 de dolari American Civil Liberties Union (ACLU), influenta organizaţie americană pentru apărarea libertăţilor civile pentru a atrage atenţia asupra "familiilor deşirate de politica inumană a administraţiei Trump''.



În contextul valului din ce în ce mai mare de indignare, preşedintele Donald Trump a anunţat miercuri că intenţionează să ''semneze ceva în curând" pentru a evita separarea copiilor de părinţii imigranţi care au trecut ilegal graniţa dintre Mexic şi SUA.



În numele "toleranţei zero" promovată de Donald Trump în privinţa imigraţiei ilegale, mai mult de 2.300 copii şi tineri migranţi au fost separaţi în decurs de cinci săptămâni de părinţii lor, acuzaţi că au trecut ilegal frontiera americană, cea mai mare parte dintre aceştia fugind de violenţele din America Centrală.

