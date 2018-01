Viorica Dăncilă, gafă de proporţii: "Nu intervenim în problemele statelor membre, Pakistan şi Iran"

Premierul propus, Viorica Dăncilă, nu impresionează cu nimic, până acum, din cv-ul său. Totuşi, există fapte care merită menţionate la capitolul "ce nu ştie". Astfel, europarlamentarul Dancila sugereaza, intr-un interviu postat pe YouTube in primavara anului 2017, ca Iranul si Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene.

Iata mai jos transcrierea interviului si inregistrarea video, publicata pe YouTube in martie 2017, potrivit hotnews.ro

"O alta problema stiu ca este in Iran, am avut o intalnire cu femei care veneau din Iran chiar in Parlamentul European si mi-au spus ca exista o problema in ceea ce priveste drepturile femeii, in ceea ce priveste violenta impotriva femeii si cred ca si aici avem nevoie de un efort conjugat la nivelul national al Iranului, cu toate ca stiu ca exista anumite cutume legate de pozitia femeii in Iran, dar societatea evolueaza si cred ca pornind de la acest aspect si drepturile femeii trebuie sa fie in conformitate cu evolutia societatii. Am vazut ca multe femei din Iran isi doresc ca sa fie tratate cu respect si toate problemele legate de discriminare in ceea ce priveste casatoria, in ceea ce priveste accesul la locuri de munca trebuiesc privite cu foarte multa seriozitate si cred ca Uniunea Europeana va fi intotdeauna de partea celor care au nevoie de ajutor iar in Comisia din care fac parte, Comisia pentru drepturile femeii si egalitate de gen, cred ca va fi o discutie si in ceea ce priveste femeile din Iran si vom incerca sa venim in sprijinul lor.

Bineinteles ca nu incercam sa intervenim in problemele interne ale unui stat membru, cum este Pakistanul sau Iranul, dar cred ca este nevoie de discutii cu cei care au aceasta decizie, cu cei care sunt factori de decizie, pentru ca drepturile femeii sa devina o realitate si nu sa fie doar la nivel declarativ."