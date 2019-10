Veste neagră pentru Dăncilă primită chiar în ziua moțiunii

Veste proastă despre economie

Guvernul Dăncilă primește o vreme proastă din economie chiar în ziua moțiunii de cenzură care ar putea trimite acasă cabinetul PSD.

Creșterea economică din primele șase luni ale acestui an este mai mică decât cea anunțată inițial de INS, informează Realitatea Financiara.

Institutul Național de Statistică (INS) a revenit asupra creșterii economice pentru primul semestru din acest an, prezentând datele provizorii.

Astfel, conform instituției, dacă pe datele anterioare era estimată o creștere economică de 4,7%, aceasta este acum văzută de 4,6%, deci o diferență de 0,1 puncte procentuale. Și în prețuri curente PIB-ul este mai mic, respectiv cu 770,7 milioane lei, la 440,1 miliarde lei.

Tot joi INS a anunțat date dezastruoase despre deficitul economic.

Deficitul din comerțul exterior al României a depășit 10 miliarde de euro după primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică.

Luna august a fost una în care exporturile au însumat 5 miliarde de euro iar importurile au fost de 6,3 miliarde de euro, atât exporturile cât şi importurile din luna august 2019 au scăzut cu 2,5% față de august 2018..