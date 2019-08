10 August 2019. Tudor Chirilă, decizie de ultimă oră după ce, în 2018, s-a aflat în Piaţa Victoriei

Tudor Chirilă: Carmen Dan ne datorează explicaţii

10 August 2019 înseamnă un nou protest al românilor dezamăgiţi de clasa politică, dar, în primul rând, va fi mitingul celor care cer răspunsuri în urma abuzurilor din 10 August 2018.

Tudor Chirilă a mers în Piaţa Victoriei anul trecut şi va fi acolo şi sâmbăta aceasta. Artistul a ţinut să precizeze de ce se întoarce în faţa Palatului Victoria.

"Daca doriti sa revedeti. A trecut un an de zile si nu am aflat cine a fost in spatele imensei diversiuni din 10 august 2018 care a echivalat cu o mineriada. Si de aia am sa fiu in Piata Victoriei ca sa cer descoperirea si pedepsirea vinovatilor. Autorii morali ii cunoastem. Dar tare avem nevoie sa stim cine sunt instrumentele. Si daca vor fi pedepsiti", a postat Tudor Chirilă pe Facebook.

Altfel, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a făcut, marţi, un apel către participanţii la protestul anunţat pentru data de 10 august să manifesteze în mod paşnic şi respectând legea, el subliniind că România este un stat european, în care cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber.