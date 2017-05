Top 3 zodii de mame geniale. Sunt femei incredibile!

Sunt femei destepte, care, pentru a fi mame ca la carte, studiaza din greu si nu se abat de la cele mai bune principii de educatie. Stiu mereu cum sa actioneze, chiar si in cele mai dificile situatii, educandu-si copiii in cel mai eficient mod. Sunt in acelasi timp si un izvor de dragoste, de bunatate, de rabdare.

Vorbim despre mamele geniale, care sunt nascute cu precadere in urmatoarele trei zodii:

Capricorn

Femeia Capricorn este una dintre cele mai docte mame. Este o femeie erudita, curioasa, aflata mereu in cautarea celor mai noi informatii de parenting. Este ambitioasa si asa vor fi si copiii ei, pe care si-i creste foarte corect. Nu va renunta la job pentru a avea grija de cei mici, dar va stii cum sa se imparta perfect intre cele doua responsabilitati. Responsabila, va dori sa le ofere toate conditiile pentru a-si implini visurile. Desi poate fi destul de stricta in anumite privinte, nu exista o persoana mai responsabila in tot zodiacul.

