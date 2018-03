Tipuri de afecţiuni pe care le poţi combate cu busuioc

Busuiocul este o planta cu o paleta larga de efecte terapeutice: foarte bun calmant si tonifiant al nervilor, antibiotic si antimicrobian natural, diuretic, antiseptic si antiinflamator gastric. Cunoscut ca leac eficient inca din antichitate, aromatul busuioc are virtuti terapeutice prea putin cunoscute.

Iata cateva dintre remediile oferite de aceasta planta sfanta (este folosita si in ziua de azi in scopuri religioase) ce poate fi utilizata drept alternativa terapeutica pentru cel putin 40 de tipuri de afectiuni:



- infectii respiratorii: infuzia de busuioc are efecte antiseptice si expectorante, calmeaza tusea si vindeca afectiunile cailor respiratorii. Ceaiul de busuioc amestecat cu miere si lamaie intareste imunitatea organismului . De asemenea, ajuta la combaterea bronsitei, gripei, durerilor articulare, insuficientei circulatorii, a reumatismului si la desfundarea mucoasei nazale.



- afectiuni stomatologice: ceaiul de busuioc este un bun „medicament” pentru afectiunile bucale; se poate folosi ca apa de gura contra leziunilor buco-erozive, afte, faringite, angine etc.