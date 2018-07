Tăriceanu: Nu am discutat cu Dragnea despre amnistie şi graţiere

Amnistia sau graţierea nu au fost subiecte de discuţie la întâlnirea de luni în cadrul coaliţiei cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de măsură trebuie analizată dacă este oportună sau nu, a declarat preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE.

"Trebuie să ne punem întrebarea, totuşi, de ce nimeni nu confirmă, pentru că nu s-a discutat subiectul. Cred că a fost aruncat în presă pe anumite canale, nu e prima dată că se întâmplă şi atunci, sigur, văd că foarte mulţi muşcă la subiect şi subiectul se umflă. Şi, astăzi, am fost şi eu întrebat, dar nu am făcut niciun fel de declaraţii publice de dimineaţă, dintr-un simplu motiv, că eram îmbrăcat nepotrivit, aveam o şedinţă cu colegii mei, nu am anticipat că va fi presă la Parlament şi le-am spus informal celor de la presă că acest subiect nu s-a discutat. M-am văzut astăzi cu preşedintele PSD, cu Liviu Dragnea, am stat de vorbă mult într-o formulă mai extinsă, cu secretarii generali ai celor două partide din coaliţie, şi nu am discutat acest subiect", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu luni seara, la TVR 1, întrebat dacă în cadrul coaliţiei s-a discutat despre posibilitatea unei ordonanţe de urgenţă pe tema amnistiei şi graţierii.

Sursa: agerpres.ro