Prețurile deosebit de ridicate ale unor mese la restaurante din Istanbul au devenit o temă de discuție populară printre turiștii români care vizitează orașul. O nouă postare pe forumurile dedicate românilor care călătoresc în Istanbul a adus în relief problema, când o româncă a descris experiența ei de a plăti 4316 de lire turcești, echivalentul a 620 lei, pentru o masă într-o zonă neturistică.

"Buna tuturor, cum am tot văzut postări cu preturile plătite de turiști. Am zis sa pun și eu ... Locatia Avcılar ... Numele Evita Mangalbași restaurant este local sa spun așa . Locuitorii din oraș se duc pentru a se relaxa și pentru privește un mic grătar. Ei, am zis sa mergem și noi nu îmi mai trebuie. Patru adulți și trei copii (bebe de un an jumate, patru ani și șase ani. O cola , 2 salate, 2 ape, un raki, o porție brânză, un kg jumate de aripioare și o bucată de carne miel bonfile ... Este mult pentru un restaurant local, dar sa nu uitam că și ei plătesc chirie plus utilitățile angajați etc," a scris românca.

Prețurile produselor din Turcia au explodat și din cauza inflației galopante din această țară. S-au aplicat scumpiri și pentru intrările de la principalele obiective turistice, pentru turiștii străini. Turcia are tarife diferențiate pentru cetățenii turci, respectiv pentru cetățenii străini care sunt nevoiți să plătească sume și de trei ori mai mari.

De asemenea, alcoolul este foarte scump la Istanbul, acolo unde restaurantele plătesc o licență pentru a putea vinde băuturi alcoolice. Totodată, alcoolul poate fi servit clienților doar până la ora 22:00, deși multe restaurante continuă să-l servească și după această oră, scrie StiriDiaspora. Bineînțeles, totul se face pe riscul proprietarului care riscă amenzi uriașe. Din acest cumul de factori rezultă prețuri incredibil de mari pentru băuturile alcoolice, care ajung să coste cât o întreagă cină.

