Subiecte Romana Bac 2018 – A inceput nebunia! Ce au avut de rezolvat elevii

Subiecte Romana Bac 2018 – Este ziua in care cei aproape 137.000 de elevi trebuie sa treaca prin emotiile primei probe scrise de la Bacalaureat. E vorba despre proba de Limba si literatura romana.

Subiecte Romana Bac 2018 – Realitatea.net este prima care va informeaza in legatura cu subiectele si rezolvarile de la toate probele de Bacalaureat din acest an. Emotiile sunt la cote maxime pentru elevii claselor a 12-a in aceasta zi.

Dupa ce in iarna elevii au avut de sustinut probele orale ale examenului de Bacalaureat, acum a venit si timpul pentru cele scrise, iar prima dintre ele este cea de romana.

Potrivit calendarului dupa care a fost organizat bacalaureatul, prim examen e cel de romana. Marti urmeaza proba la limba materna, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului. Ultima proba scrisa din aceasta sesiune va fi cea la alegere a profilului si specializarii, proba care e programata sa aiba loc joi.

Cu toate ca proba la Romana este considerata cea mai usoara dintre cele scrise, de foarte multe ori aici apar destule dificultati, dar si o multime de perle scrise de elevi.

Dupa terminarea tuturor celor trei probe scrise, primele rezultate ale elevilor vor fi publicate in data de 4 iulie, ziua cu cele mai multe emotii pentru toti elevii si parintii. Tot in 4 iulie puteti depune si contestatii daca sunteti nemultumiti de notele obtinute si credeti ca meritati mai mult. Atentie insa, nota poate fi si micsorata in urma recorectarii.

Notele finale dupa corectarea contestatiilro vor fi publicate in data de 9 iulie.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2018:

25 iunie - Proba la Limba şi literatura română

26 iunie - Proba la Limba şi literatura maternă

27 iunie - Proba obligatorie a profilului

28 iunie - Proba la alegere a profilului și specializării

4 iulie - Afișarea primelor rezultate

9 iulie - Afișarea rezultatelor finale.

Proba scrisă la Limba şi Literatura Română, care a început la ora 09.00, constă în trei subiecte, fiecare cu 30 de puncte. La primul subiect, elevii au de rezolvat câteva exerciţii pe baza unui text la prima vedere, partea cea mai grea la acest subiect fiind ultimul subpunct în care tinerii trebuie să facă un mini-eseu în baza unui fragment din textul dat. La cel de al doilea subiect, absolvenţii au de elaborat un text argumentativ despre un anumit subiect dat, în care să respecte structura unui astfel de discurs, numărul de cuvinte şi normele limbii române.

De asemenea, ei trebuie să utilizeze mijloace lingvistice potrivite exprimării unei aprecieri, să dezvolte două argumente adecvate ipotezei şi o concluzie pertinentă. „La subiectul al III-lea, marea problemă a elevilor de clasa a XII-a, sigur, nu a tuturor, să nu generalizăm, presupune un eseu structurat care are două aspecte fundamentale: unul este legat de conţinut, care se regăseşte în programa de studiu din cei 4 ani de liceu. A doua chestiune spinoasă este cea a numărului de cuvinte, care trebuie să fie de minimum 600.

De asemenea, este esenţial ca elevul să îşi organizeze eseul mai întâi sub forma unei scheme pe o ciornă, care îl va ajuta în procesul de redactare. Lucrând la acest plan, ulterior va şti ce să dezvolte", a explicat Ruxandra Achim, profesor de Limba şi Literatura Română la Colegiul I.L. Caragiale. Tot pentru subiectul al III-lea, aceasta i-a sfătuit pe candidaţi să fie atenţi la greşelile de punctuaţie şi ortografie şi să evite tentaţia de povesti textul dat, citată de Adevărul.

Proble scrise încep la ora 09:00, iar accesul în sala de examen se face în intervalul 08:00-08:30. „Elevii nu au voie să intre în sala de examen decât cu stiloul sau pixul cu cerneală albastră, creioane, penar, instrumentele de geometrie, o sticlă cu apă sau un pachet de şerveţele. Evaluaţilor le este interzis să aibă la ei telefonul mobil, tableta, memoratoarele, culegerile sau alte cărţi. Toate aceste obiecte vor fi depuse la sala de bagaje înainte de intrarea în sala de examen. Elevii prinşi că au încercat să copieze sau că au copiat vor eliminaţi din examen”, a explicat Andreia Bodea, director al Colegiului Naţional „I. L. Caragiale” din Capitală.

Touşi, problemele organizatorice nu reprezintă singura chestiune ce îi preocupă pe candidaţi, provocarea cea mai mare pentru unii dintre ei fiind stăpânirea emoţiilor. Pentru a trece peste acest obstacol, consilierul şcolar, Diana Ioaneş, îi sfătuieşte pe elevi să se relaxeze şi să se concentreze asupra respiraţiei în timpul examenului. „Dacă au un atac de panică în timpul examenului, să încerce în acel moment să fie foarte atenţi la respiraţia lor, să prelungească expirul, să prelungească şi inspirul, iar expirul să dureze mai mult. În câteva minute vor reuşi să revină treptat la o stare emoţională care îi va face capabili să-şi continue examenul".