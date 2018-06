Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018 - Cat de grele au fost exercitiile la Matematica

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018 - Emotii uriase pentru peste 150.000 de elevi care sustin astazi proba la Matematica in cadrul examenului de Evaluare Nationala.

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018 - La ora 9 a inceput a doua proba a examenului de Evaluare Nationala 2018. Luni a avut loc examenul la Limba si literatura romana, iar astazi se desfasoara proba la Matematica. Daca la prima proba subiectele au fost de o dificultate medie, cei mai multi elevi fiind optimisti ca vor obtine note de trecere, la proba de Matematica asteptarile sunt altele. Matematica pune in general cele mai mari dificultati la examenul de Evaluare Nationala

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018 - Media acestui examen conteaza pentru repartizarea si intrarea la un liceu, care se va face computerizat in functie de media finala. Media de la Evaluarea Nationala conteaza in proportie de 75%, in timp ce mediile din clasele 5-8 conteaza pentru restul de 25%. Cu media finala elevii selecteaza o serie de licee si specialitati pe care vor sa le urmeze, iar software-ul va calcula in functie de acestea un clasament.

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018 - Securitatea la acest examen este una foarte ridicata. In sali se poate intra doar pe baza buletinului sau certificatului de nastere, iar pe langa cei doi profesori supraveghetori exista si camere care filmeaza si inregistreaza atat video cat si audio. Este al doilea an in care se intampla acest lucru in aceasta forma. Inregistrarile vor fi verificate aleator, iar in caz de reclamatii sau suspiciuni de frauda, ele vor fi pastrate pentru a se consulta ulterior.

Pana la aparitia subiectelor, va prezentam care a fost situatia anul trecut si cat de dificile au fost probele la matematica.

IATĂ subiectele la Matematică 2017 - Evaluare Naţională 2017!

UPDATE. Elevii au primit la primul subiect o operaţie simplă, 20-20:2, la al doilea subiect - o problemă: 6 cărţi costă împreună 30 de lei, să se afle cât costă 3 cărţi. La al treilea subiect, de geometrie, au primit un subiect cu un cub şi un cilindru, după cum a explicat primul elev care a ieşit de la exament în Slatina. De asemenea, una dintre cerinţe se referea la o funcţie, iar rezolvarea presupunea desenarea graficului funcţiei, conform Adevarul.

Subiecte matematica Evaluare Nationala 2017 – Proba cea mai grea pentru elevii de clasa a VIII-a

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018ă. Rata de promovare la simularea Evaluării Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul simulării Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII) și a examenului de Bacalaureat, desfășurată în perioada 13-17 martie.

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018. Astfel, la simularea EVALUĂRII NAŢIONALE, 81.262 de elevi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5, ceea ce reprezintă 51,47% dintre elevii prezenți, procent net superior celui înregistrat anul trecut (30,58%.)

Pe tranşe de medii, se înregistrează următoarea situaţie statistică: 21.890 de medii între 5 şi 5,99, 20.352 de medii între 6 şi 6,99, 17.452 de medii între 7 şi 7,99, 14.982 de medii între 8 şi 8,99, 6.572 de medii între 9 şi 9,99, respectiv 14 medii de 10. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau egale cu 5 s-au consemnat în județele Brăila (60,9%), Cluj (62,5%) și în Capitală (69,8%).

În ceea ce priveşte disciplinele de examen, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 65,8% la Limba şi literatura română (în creștere față de anul trecut - 60,54%), respectiv de 40% la Matematică (de asemenea, peste cel din 2016, când s-a situat la 32,60%). La proba de Limba şi literatura maternă, 75,2% din elevii prezenți au primit note peste 5 (procent în ușoară scădere comparativ cu anul anterior - 76,69%).

Subiecte Matematica Evaluare Nationala 2018. Ratele de participare pe discipline au fost următoarele: 93,18% (162.249 de elevi dintr-un total de 174.118 elevi de clasa a VIII-a) la Limba și literatura română, 92,92% (9.668 de elevi) la Limba și literatura maternă și 92,78% (161.555 de elevi) la Matematică. Trei elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă.

Reamintim că obiectivele simulărilor, atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat, sunt familiarizarea elevilor cu rigorile pe care le presupun exame