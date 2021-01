Vremea se schimbă radical: temperaturi de primăvară în toiul iernii

"In sudul, sud-vestul teritoriului, avem deja temperaturi de 5, 6, 7 grade, vor fi chiar 10 grade", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Gabriela Băncilă.

"Odata cu incalzirea, precipitatiile, care vor continua sa fie prezente in regiunile vestice, nordice si centrale, daca pana acum aveam ninsori si fulguieli, acum vorbim despre ninsori care se vor transforma treptat in lapovita si ploaie. La sfarsitul saptamanii, predomina ploile in cea mai mare parte din tara, exceptand zona montana, unde vor predomina ninsorile", a mai spus meteorologul.