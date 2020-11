Vremea 28 noiembrie - Primele ninsori serioase - Ce zone sunt vizate

Astazi, in vestul, nordul şi centrul ţarii vremea va fi în general închisa şi rece pentru finalul lunii noiembrie. Se vor semnala precipitaţii slabe predominant sub forma de ninsoare în Maramureş şi local în Transilvania. Izolat vor fi depuneri de polei. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificari pe crestele montane şi în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -2 şi 8 grade. Îndeosebi dimineaţa se va semnala ceaţa.***

In Bucuresti, cerul va prezenta înnorari, iar mai ales la începutul zilei se va semnala ceaţa. Vântul va sufla slab. Temperatura maxima va fi de 5...6 grade.***

Maine, cerul va avea înnorari în cea mai mare parte a ţarii, mai persistente în sud-vestul, centrul şi nordul teritoriului, unde local se vor semnala precipitaţii, ninsori la munte, iar în zonele mai joase de relief, ploi, lapoviţa şi ninsori. În regiunile sudice şi sud-estice, precipitaţiile sub forma de ploaie şi lapoviţa, vor fi în extindere incepind de seara. Izolat vor fi depuneri de polei. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 şi 9 grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea.***

In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros. Vântul va sufla slab şi moderat. –2…1 grad dimineata si temperatura maxima, 4...5 grade.*** Luni, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 0 grade in depresiuni şi 6 grade. În regiunile din sud-estul ţarii, cerul va fi mai mult noros şi pe arii extinse vor fi precipitaţii sub forma de ploaie, lapoviţa şi ninsoare, iar pe suprafeţe mici se va depune strat de zapada. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Dobrogea, cu viteze mai mari pe litoral, dar izolat şi în zona montana înalta.***

Luni in capitala, vremea va fi închis şi rece. 0…1 grad dimineata si in jur de 3 grade la amiaza. Pe parcursul zilei vor fi precipitaţii mixte, iar vântul va sufla moderat. Trecãtor se poate forma ceaţa.