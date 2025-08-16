In Capitala, vremea va fi călduroasă, cu o maximă ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

La munte, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară și vor caracteriza o vreme caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza când pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

La mare, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 23...25 de grade.