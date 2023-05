"In perioada imediat urmatoare, pana la sfarsitul saptamanii, nu vor fi variatii semnificative din punct de vedere termic. In continuare, vremea ramane rece chiar daca cresc usor valorile termice de la o zi la alta. Azi vom avea maxime de 18 grade. La noapte, insa, in depresiuni, coboara pana la pragul de inghet, undeva la -3 grade", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Oana Păduraru.

Asa cum ne-am obisnuit in aceasta perioada, doar in zona litoralului vom avea cele mai ridicate minime, dar si acestea se vor situa pana la 10-11 grade, a mai spus aceasta.

In zilele urmatoare, temperaturile vor fi comparabile cu cele de azi, 10-18 grade.

De saptamana viitoare, se intrevede o incalzire a vremii, usoara si treptata. Intr-o prima faza, ne vom apropia de temperaturile obisnuite pentru aceasta perioada.