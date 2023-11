Conform statisticilor oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cea grea zi de iarnă este considerată data de 3 februarie 1954, când viscolul puternic a lovit în patru reprize, iar vântul a atins o viteză record în Bucureşti de 126 km/oră.

Un alt record consemnat la acea dată vizează cantitatea maximă de zăpadă depusă: 115,9 l/mp în 24 de ore, la Griviţa.

În timpul Marelui Viscol, deszăpezirea a fost făcută după reguli stricte, s-au curaţat întâi străzile, iar oamenii trebuiau să strângă zăpada din interiorul curţilor astfel încât să degajeze zidurile caselor.

Deszapezirea a fost facuta de cate armata in mare parte, dar populatia a intervenit pentru a curata zapada de pe liniile de tramvai in capitala, asa cum se poate vedea in imaginea agenției Agerpres.