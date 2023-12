Potrivit ANM, până la ora 13:00, în zona depresionară a judeţului Harghita , respectiv zona localităţilor: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu se vor semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniţă ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau gheţuşului.



De asemenea, până la ora 16:00, în zona joasă a judeţului Bacău, zone din judeţul Botoşani, zona joasă a judeţului Suceava, zona joasă a judeţului Neamţ şi zona joasă a judeţului Vrancea se vor semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniţă sau fulguială, ce vor favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea poleiului sau gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, arată reprezentanții ANM.