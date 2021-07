Realitatea PLUS

Meteorologii au anuntat două noi coduri de caniculă, valabile pentru zilele de 13 și 14 iulie. Vorbim, astfel, despre un cod galben pentru majoritatea județelor din țară, inclusiv în Transilvania și Maramureș, și unul portocaliu, care va "lovi" zona de vest, acolo unde sunt asteptate temperaturi de până la 39 de grade Celsius.

,,Un val de caldura afecteaza toate regiunile tarii, dar temperaturile cele mai ridicate vor fi pe partea de vest, in special in Banat si Crisana. Toate aceste zone ale tarii s-ar putea sa inregistreze tempetaruri de peste 37 de grade, iar maine, chiar de peste 39 de grade Celsius’’, a declarat, la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, director executiv ANM.

Cod portocaliu de canicula

Valul de căldură se va intensifica și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități și local va fi caniculă.

Directorul executiv ANM avertizeaza ca tempetarurile vor ajunge maine chiar si la 36 de grade Celsius.

,,Sunt de asteptat, maine, temperaturi intre 34 si 36 de grade. Temperaturile resimtite vor fi foarte ridicate. Chiar daca, de joi, asteptam ca in regiunile vestice sa fie o oarecare scardere de temperatura, acestea vor fi in crestere usoara pe partea de vest a teritoriului. In sud se vor mai adauga cateva grade’’, a mai precizat aceasta.

Totodată, se va resimti un disconfort termic accentuat, iar in urmatoarele doua zile ne vom confrunta cu un nou val de caniculă, potrivit informatiilor oferite de Florinela Georgescu.

,,Este foarte posibil ca, in urmatoarele doua zile, sa apara astfel de manifestari (ploi, n.r.). A doua parte a saptamanii s-ar putea sa aduca mai multa instabilitate. Toate aceste instabilitati vor fi de scurta durata. Ramanem cu valuri de caldura. Este foarte posibil ca acest val de caldura sa ramana cateva saptamani de acum incolo’’, a mai adaugam aceasta.