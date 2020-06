VIDEO/ Bărbat agresat de polițiști la Reșita, după modelul "George Floyd"

Dupa ce imaginilie au aparut in spatiul public, conducerea Politiei Romane a demarat o ancheta.

"Din dispozitia sefului Politiei Romane, Directia Controlului Intern din cadrul IGPR efectueaza verificari cu privire la ce s-a petrecut in data de 20 mai pe raza municipiului Resita din judetul Caras-Severin, iar mesajul este clar: la nivelul Politiei Romane se manifesta toleranta zero fata de orice incalcare a legii, indiferent de calitatea persoanelor. Se vor dispune, va asiguram, masuri in consecinta de fiecare data cand vor fi constatate abateri de la prevederile legale", a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Georgian Dragan, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.

Potrivit acestuia, verificarile efectuate in prezent vizeaza modul de interventie al politistilor in acest caz, precum si documentele intocmite cu ocazia acestui eveniment.

Proedura in astfel de cazuri este foarte simpla, spune Dragan, respectiv oamenii legii trebuie sa procedeze la imobilizarea persoanelor pentru aplanarea conflictului, urmata de conducerea acestora la sediul Politiei pentru efectuarea de verificari suplimentare si aplicarea dispozitiilor legale.

"In acest caz, in urma aparitiei imaginilor, seful IGPR a dispus trimiterea unei echipe de control pentru a verifica exact modul de interventie la acest eveniment. Toleranta, v-am spus, este zero fata de orice incalcare a normelor legale, fie ca vorbim de politisti, de persoane civile sau de alte categorii de persoane. Nu conteaza calitatea persoanei, conteaza sa respecte intocmai prevederile legale", a mai spus purtatorul de cuvant al IGPR.