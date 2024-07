„Cu privire la convocarea ambasadorului României la Moscova la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse

La data de 3 iulie, Ambasadorul României la Moscova, C. Istrate, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și a primit o notă din partea ministerului privind declararea drept ‘persona non grata’ a unui angajat al Ambasadei României. Această măsură este un răspuns la decizia anterioară nemotivată a părții române de a declara persona non grata un diplomat al Ambasadei Rusiei la București”, se arată în mesajul MAE rus, citat de HotNews.ro.

Autoritățile române au decis la sfârșitul lunii mai declararea persona non grata pe teritoriul României a unui diplomat din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, pentru activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, a anunțat atunci Ministerul Afacerilor Externe.