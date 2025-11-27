Sarkozy, condamnat definitiv a doua oară, tot pentru finanțarea ilegală a campaniei. Abia ieșit din închisoare, fostul președinre riscă să revină

Sarkoszy și Carla Bruni în ziua incarcerării (sursă: Profimedia)

Abia ieșit din închisoare, fostul președinte Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv pentru a doua oară, de această dată pentru finanțarea ilegală a campaniei sale din 2012. Curtea de Casație a respins recursul fostului lider, care a fost condamnat la un an de închisoare, dintre care șase luni cu suspendare și restul în regim adaptat. Sarkozy a făcut deja închisoare tot pentru finanțarea ilegală a campaniei sale, dar a stat în spatele gratiilor dora 20 de zile. 

Este a doua condamnare definitivă a lui Nicolas Sarkozy – după cea din decembrie 2024, pentru corupție și trafic de influență în dosarul interceptărilor, potrivit Le Monde.

În noul dosar, cunoscut drept „Bygmalion”, Sarkozy și echipa sa de campanie sunt acuzați că au ascuns depășirea plafonului legal de cheltuieli al candidatului cu peste 20 de milioane de euro – dublul sumei autorizate – prin diminuarea facturilor pentru mitinguri.

Compania care i-a organizat campania își recupera apoi diferența prin facturi adresate partidului, supraevaluând prestații reale sau inventând convenții fictive.

Prin decizia de miercuri, Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a confirmat condamnarea lui Sarkozy la un an de închisoare, dintre care șase luni cu suspendare. Alte trei persoane din stafful de campanie au fost condamnate pentru escrocherie, uz de fals și complicitate la finanțare ilegală de campanie.

 