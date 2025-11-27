Este a doua condamnare definitivă a lui Nicolas Sarkozy – după cea din decembrie 2024, pentru corupție și trafic de influență în dosarul interceptărilor, potrivit Le Monde.

În noul dosar, cunoscut drept „Bygmalion”, Sarkozy și echipa sa de campanie sunt acuzați că au ascuns depășirea plafonului legal de cheltuieli al candidatului cu peste 20 de milioane de euro – dublul sumei autorizate – prin diminuarea facturilor pentru mitinguri.

Compania care i-a organizat campania își recupera apoi diferența prin facturi adresate partidului, supraevaluând prestații reale sau inventând convenții fictive.

Prin decizia de miercuri, Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a confirmat condamnarea lui Sarkozy la un an de închisoare, dintre care șase luni cu suspendare. Alte trei persoane din stafful de campanie au fost condamnate pentru escrocherie, uz de fals și complicitate la finanțare ilegală de campanie.