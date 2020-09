Premierul Ludovic Orban, ședință de urgență la MAI: ”Oamenii respectă regulile la vot. Nu există niciun risc de transmitere a virusului”

”Să respecte măsurile de protecție sanitară. Cetățenii respectă regulile, vreau să remarc acest lucru. Nu există niciun risc de transmitere a virusului”, a declarat Ludovic Orban, după ședința MAI.

Referitor la evoluția pandemiei de coronavirus, Ludovic Orban a transmis, din nou, că situația este sub control în țara noastră. ”E un trend crescător, dar nu de la o zi la alta. Trebuie să ținem cont de faptul că am dispus reluarea mai multor activități. Din cauza asta a crescut un pic, dar situația este sub control și noi suntem pregătiți să luăm orice măsură suplimentară dacă va fi cazul”, a mai punctat premierul.