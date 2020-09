Orban: Am atras mult mai mulți bani europeni decât ultimul guvern PSD

"Noi deja am alocat fonduri pentru pregătirea proiectelor, deja avem o gândire foarte bine pusă la punct, astfel încât să nu treacă cinci ani de zile, cum a fost în perioada guvernării PSD, ca să începem să absorbim fondurile europene. M-am uitat cu mare atenţie pe date. În zece luni, de când suntem la guvernare, noi am absorbit peste 2,6 miliarde de euro - aproape 2,7 miliarde de euro în zece luni. Ca şi comparaţie, Guvernul PSD, până la momentul în care noi am preluat guvernarea, pe cele zece luni ale anului 2019, a avut o absorbţie de 1,1 miliarde. E o diferenţă. Noi trebuie să creştem viteza de absorbţie", a afirmat Orban, la începutul ședinței de guvern de joi.

Șeful Guvernului le-a cerut miniștrilor să se grăbească, pentru a avea o formă "semi-finită" a Programului naţional de rezilienţă şi recuperare, precum și a programelor de alocarea a fondurilor europene în cadrul bugetului UE pe 2021-2027.