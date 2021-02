"Totalul cheltuielilor de personal din sănătate (salarii plus sporuri) este de SUB 9%! De 10 ori mai puțin decât pretinzi, mitomanule! Ai tăiat anul trecut investițiile în spitale, atât de clamate acum de tine, până la un infim 2,5%! Și asta în an de pandemie, când tu și Orban tocați aiurea banii țării pe afaceri de partid gen Unifarm! Salariile medicilor, triplate de PSD pentru a stopa exodul acestora, ne țin încă pe ultimul loc în Europa la venituri brute lunare în domeniu. Să te folosești de morții de la “Matei Balș” pentru a-ți argumenta austeritatea ne arată, Cîțule, că ești expresia cinismului pe care această putere le-o arată românilor, zi de zi! Cu tine, liberalismul ajunge să îngroape umanismul!", îi transmite Ciolacu lui Cîțu.