Legea, SFIDATĂ chiar de la pupitrul Parlamentului: Aleșii neamului, FĂRĂ mască în plen

Mai mult, nici pupitrul de la care s-a vorbit nu a fost dezinfectat, după discursurile a doi dintre parlamentari: Victor Ponta (Pro România) și deputatul UDMR, Vass Levente.

La fel au stat lucrurile și în cazul deputaților social-democrați, Alfred Simonis. Și el fără masca de protecție obligatorie în spațiul închis.

Aleșii care nu au respectat normele impuse chiar de ei pentru combaterea coronavirusului riscă o amendă cuprinsă între 500 și 2.500 de lei.

Pânp în prezent, social-democrații par să fie "campioni" la sfidarea legislație în vigoare, aprobate, culmea, chiar de ei în Parlament.

Chiar liderul PSD, Marcel Ciolacu, a oferit o "mostră" în acest sens. Și nu odată.

Pe 18 mai, Ciolacu a apărut fără mască în Parlament și a vorbit la micron de la tribună, lucru care a atras reacția liberalilor. ”Parlamentul României a votat o lege. În acea lege am votat cu toții ca este obliatoriu să purtam masti. In interiorul clădirilor, prin urmare, ca să nu lesinăm, am rugamintea legal sa solicitati secretariatului general să dezinfecteze microfonul dupa ce ati vorbit”, a fost cerința lui Florin Roman către Marcel Ciolacu.

Nici dojana liberalilor, dar nici explozia de cazuri de COVID-19 nu l-au speriat pe liderul PSD care, cu doar câteva zile mai târziu, respectiv pe 23 mai, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care aărea alături de 10 colegi de partid, toți fără mască.

Pe 6 iulie, Marcel Ciolacu a ajuns la tribuna Camerei Deputaților cu masca pe față, dar și-a scos-o înainte să înceapă să vorbească, spunând "O să șteargă microfonul, să nu fie probleme". La acea vreme, Ciolacu a ținut un discurs imediat dupa premierul Ludovic Orban, care a fost chemat in Parlament la solicitarea grupului parlamentar PSD, pentru dezbateri pe tema achizitiilor de masti prin Unifarm.

Pe 14 iulie, în plină explozie a cazurilor de cornavirus în România, liderul interimar al PSD, a fost SINGURUL invitat fără mască prezent la recepția de la Ambasada Franței, organizate cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Pe 18 iunie, Ciolacu a recidivat. Acesta a condus ședința de plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului fără să poarte masca de protecței. Liderul PSD și-a motivat decizia de a nu purta masca prin faptul că nu putea vorbi cu masca pe nas și gură.

Marcel Cilacu nu este, însă, singurul social-democrat care a refuzat, în repetate rânduri, purtarea măștii de protecție. Colegul său de partid, Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, a avut același comportament. "Nu port mască, nu puteți să mă obligați", le-a spus el membrilor CJ, într-o ședință din luna mai. Ulterior, Buzatu a afirmat NU VREA să poarte mască pentru că NU CREDE în eficiența ei.