Magnatul media Rupert Murdoch s-a căsătorit pentru a cincea oară, la vârsta de 93 de ani, cu Elena Jukova, o specialistă în biologie moleculară, în prezent pensionară, de origine rusă şi în vârstă de 67 de ani, potrivit unor fotografii apărute în mai multe publicaţii, inclusiv în tabloidul The Sun, deţinut de familia Murdoch, informează AFP.



Miliardarul american de origine australiană şi Elena Jukova s-au căsătorit sămbătă în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în perimetrul unei proprietăţi pe care Rupert Murdoch o deţine în California.





Elena Jukova este mama Mariei Jukova, filantroapă şi colecţionară de artă şi fosta soţie a oligarhului rus Roman Abramovici.

Fotografiile publicate în The Sun îl arată pe Rupert Murdoch purtând un costum negru şi o cravată galbenă, în timp ce mireasa a purtat o rochie albă şi a ţinut în mâini un buchet de mărgăritar.



Rupert Murdoch, care are şase copii, a fost căsătorit mai întâi, din 1956 până în 1967, cu Patricia Booker, o însoţitoare de bord australiană, apoi timp de peste 30 de ani (1967-1999) cu o jurnalistă britanică, Anna Torv.



S-a căsătorit în 1999 cu o femeie de afaceri de origine chineză, absolventă a Universităţii Yale, Wendi Deng, iar divorţul lor a fost pronunţat la New York în 2013.



A urmat căsătoria de şase ani (2016-2022) cu actriţa şi modelul Jerry Hall, o fostă parteneră de viaţă a solistului trupei The Rolling Stones, Mick Jagger.



Magnatul media s-a logodit apoi - pentru a cincea oară - cu o fostă capelană a Poliţiei din San Francisco, Ann Lesley Smith, în primăvara anului 2023. S-au despărţit după mai puţin de o lună, iar revista Vanity Fair a raportat că despărţirea lor a fost cauzată de sentimentele tot mai inconfortabile ale miliardarului în legătură cu opiniile evanghelice foarte ferme ale logodnicei sale.



În noiembrie 2023, magnatul a demisionat din funcţia de preşedinte al Fox Corporation - compania mamă a postului TV preferat de americanii conservatori, Fox News - şi al grupului News Corp, predându-i ştafeta fiului său cel mare, Lachlan.

