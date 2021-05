„Este foarte important pentru noi să participăm la acest exercițiu ca să încurajăm forțele care lucrează împreună. Ați observat că astăzi în exercițiu au fost forțe din România și Polonia. Soldații de origine poloneză sunt cei care au venit să facă parte din comunitatea multinațională. Este important să se facă astfel de exerciții pentru a crește gradul de operativitate, să se conecteze unii cu ceilalți și să fie capabili să execute împreună misiuni de luptă.

Noi ne pregătim pentru misiuni de luptă de apărare. Este extrem de important să avem forțe bine antrenate pentru apărare. Ne pregătim pentru apărare în flancul estic.

Am condus ieri summit-ul B9, am discutat despre summit-ul NATO și am dorit astfel să vin cu domnul președinte să vedem cu se pregătesc oameni noștri. Sunt impresionat”, a declarat Klaus Iohannis.