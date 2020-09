Ionuț Stroe a semnat un alt ordin comun cu ministrul Sănătății. Măsuri noi. Cum se pot desfăşura competiţiile la sporturile de contact

"Nu multe dintre ţările care organizează sporturi în sală au spectatori. După 1 octombrie vom face o analiză la nivel de Guvern asupra impactului pe care îl au aceste recente măsuri de relaxare şi începutul şcolii. Factorul de care depinde prezenţa spectatorilor pe stadioane va fi influenţat de numărul infectărilor. Nu comentez mai mult, nu vreau să avansez scenarii, dar după data de 1 octombrie, urmare a acestei analize, vom decide. În legătură cu handbalul, intenţionăm să creăm cadrul unui sistem de campionat naţional săptămânal, fără să mai stea în izolare, dar prezenţa spectatorilor în săli este deocamdată foarte complicată”, a declarat ministrul Tineretului și Sportului.

”Am semnat și am prezentat astăzi în conferință de presă un nou ordin comun cu ministrul sănătății, ordin care aduce câteva noutăți pentru activitatea sportivă:

1) Am definit modalitatea prin care se pot desfăşura competiţiile la sporturile de contact. Această categorie cuprinde lupte, arte marţiale, judo, toate categoriile de sporturi care presupun contact şi care erau restricţionate până acum. Prin acest ordin li se permite un antrenament colectiv şi organizarea unor competiţii într-un regim izolat. Am adus aceste discipline sportive pe picior de egalitate cu celelalte.

2) Pentru sporturile în sală, înainte de intrarea în competiție, va fi necesar doar un singur test Real Time PCR cu rezultat negativ, cu 48 de ore înainte, fără a mai fi nevoie de acea perioadă de izolare anterioară de 2 săptămâni.

3) Am permis, de asemenea, şi în zona de amatori, ca sportivii să îşi desfăşoare activitatea în competiții, cum ar fi la alergările montane sau ciclismul.

4) Am mărit numărul persoanelor care pot avea acces la o competiție în aer liber, mai ales în zona presei. În zona 1 am mărit numărul de persoane de la 80, la 120 și am specificat prezența a maxim 16 fotoreporteri, iar în zona 2, în zona tribunelor, am mărit numărul de la 100, la 130 de persoane, unde am specificat prezența a minim 20 de persoane din partea presei.

5) La înot există o reglementare nouă pentru bazinele de sărituri: fiecare trambulină poate fi ocupată concomitent de maxim 2 sportivi.

Există o mare responsabilitate pentru aceste norme, din partea noastră, a autorităților. Îmi doresc aceeași responsabilitate din partea celor care organizează aceste competiții, la federații și la toți organizatorii de competiții. La fel, această responsabilitate trebuie partajată și asumată și de cluburile și de sportivii care participă la aceste activități. Dacă fiecare dintre noi își face treaba, ar trebui să fie suficient pentru a asigura tuturor protejarea și siguranța în sănătate”, a transmis Ionuț Stroe.